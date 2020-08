En résumé: le directeur technique des moteurs de Renault, Rémi Taffin, a déclaré que s’adapter à l’interdiction des «modes quali» ne serait pas un trop grand défi pour eux.

L’interdiction des «modes quali», qui devait initialement entrer en vigueur ce week-end, a été reportée à la manche suivante à Monza.

Sur le papier, ce ne sera pas trop difficile. Nous ajusterons le rapport entre les qualifications et la course.

Les règles, jusqu’à présent, disaient que nous pouvions gérer les modes différemment entre les qualifications et la course et, comme toujours, nous essayons d’optimiser les règles. Maintenant, la FIA nous a donné une nouvelle directive à appliquer à partir de Monza, nous allons donc essayer d’adapter, de réoptimiser et de valider le domaine où nous avons besoin.

C’est le même travail, juste une sortie différente. Nous aurons moins de puissance en qualifications et plus de puissance en course, c’est donc un nouveau compromis. Nous comprenons la préoccupation de la FIA et nous travaillerons à leurs côtés pour répondre à leur demande.