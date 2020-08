Date publiée: 25 août 2020

Sebastian Vettel s’est vu offrir la chance de participer aux emblématiques 24 Heures du Mans par la Scuderia Cameron Glickenhaus.

SCG fait partie de la nouvelle classe hypercar du Championnat du Monde d’Endurance aux côtés de Toyota et ByKolles – qui remplace la classe LMP1 – et le quadruple Champion du Monde est quelqu’un qu’ils aimeraient avoir à bord.

On s’attend à ce que Vettel reste en Formule 1 avec Racing Point, bientôt connu sous le nom d’Aston Martin en 2021, mais il a maintenant une autre option s’il souhaite soudainement essayer quelque chose de nouveau.

« Ferrari semble perpétuer cette tradition de mal traiter les pilotes et je ne pense pas que ce soit une chose très agréable du tout », a déclaré Jim Glickenhaus, un passionné de Ferrari de longue date et étroitement lié à Maranello, à Dyler.com.

«Si jamais Sebastian veut venir conduire pour nous au Mans, nous avons une place pour lui!

«La Formule 1 ne m’intéresse pas beaucoup, vraiment. Le départ est correct, l’arrivée est correcte, mais la partie du milieu n’est qu’une procession.

«Cela ne me convient pas non plus quand vous voyez des gens vivre dans leurs bulles de champagne lors d’une course de F1 qui se déroule dans une dictature bizarre d’un pays.

«D’après ce que je sais de Sebastian, c’est un peu un gars du vieux temps et j’aime ça.

«À l’époque, il y avait des gens comme Mario Andretti, Mark Donahue, Graham Hill et, plus récemment, Fernando Alonso qui courait en F1, en Indy 500 et en voitures de sport la même année – alors oui, si Sebastian veut s’essayer à ça et courir pour moi, je serais plus qu’heureux de l’avoir.

«Je ne peux tout simplement pas me permettre de le payer autant que Ferrari.»

Jim Glickenhaus compte parmi ses amis l’ancien président de Ferrari Luca di Montezemolo et l’ancien pilote de Ferrari Nino Vaccarella, tandis que sa collection de voitures personnelles comprend d’incroyables machines Ferrari.

Sa collection comprend: un concept-car Ferrari Modulo, une Ferrari P34 de 1967 gagnante de Daytona 24, une Ferrari 512 S, une Ferrari 412P gagnante au LeMans et une Ferrari P4 / 5 unique commandée par Pininfarina.

«Ne vous méprenez pas, j’ai eu et j’ai toujours une très bonne relation avec Ferrari, mais je pense que beaucoup de gens disent simplement« oui monsieur, puis-je porter vos clubs de golf? » et puis il y a d’autres personnes qui disent ce qu’elles pensent vraiment », a déclaré Glickenhaus.

«Maintenant, je ne sais rien du fonctionnement interne de Ferrari, mais en tant qu’étranger, il est clair qu’ils ont une longue histoire de mauvais traitement de leurs pilotes, ce qui remonte à l’époque où Enzo – le vieil homme – était vivant.

«Je pense que lorsqu’il était mourant, le vieil homme a réalisé qu’il avait mal traité certaines personnes et comme cadeau, il a offert à certaines personnes une Ferrari.

«Il a offert à Nino Vaccarella une 208 GTB Turbo, et j’ai fini par l’acheter chez lui pour la conserver dans notre collection lorsque j’ai été invité aux célébrations des 100 ans de la Targa Florio.

