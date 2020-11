La Bugatti Chiron Sport coûte 3,5 millions de dollars chez le concessionnaire et supporte des coûts d’entretien élevés à la hauteur de 1500 chevaux que son moteur W16 fournit, mais les conducteurs qui veulent – et peuvent fondamentalement – peuvent aussi optez pour un contrat de location.



Ce processus a été documenté dans l’une des dernières vidéos de Brooks Weisblat, un passionné et collectionneur de voitures hautes performances qui crée également du contenu pour YouTube sur la chaîne DragTimes. Ce qui commence par une visite innocente chez le concessionnaire se termine par une négociation et le dilemme financier pertinent.

Les chiffres: Le Chiron Sport dans la vidéo – utilisé 235 miles et un an – coûte 65950 $ ou 52196 $ par mois selon que le contrat est de 24 ou 36 mois. Dans les deux cas, le roulage est limité à 2 500 miles par an ou 4 023 kilomètres, soit un peu plus de 10 kilomètres par jour.

Pour arriver à ces chiffres, cependant, plusieurs circonstances existent. Comme il s’agit d’une voiture d’occasion, le commercial abaisse son prix de vente de 3,5 millions d’origine à 3,3 millions. Et l’acheteur potentiel donne également en échange une Ferrari F8 qu’il possède, pour laquelle ils lui offrent 350000 $.

Avec la livraison de la Ferrari F8, le prix final de la Chiron Sport resterait à 2,95 millions de dollars. À la fin du bail, l’acheteur aurait payé 1,58 $ ou 1,87 million de dollars selon qu’il a opté pour l’option 24 ou 36 mois. Ensuite, il pourrait s’emparer de la propriété, bien que la publicité ne révèle pas combien il devrait payer.

Il va sans dire que, en vertu du contrat, les frais de maintenance seraient répercutés sur Bugatti pendant toute la durée du contrat. Ce n’est pas négligeable quand il s’agit d’un véhicule aussi peu orthodoxe. Il suffit de regarder la Bugatti Veyron, qui vous oblige à payer 25 000 $ chaque fois que vous changez l’huile.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard