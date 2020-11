Le PDG de Renault veut que la marque soit plus qu’un simple fabricant de l’A110

Vous pouvez suivre une stratégie similaire à Fiat avec Abarth

Le PDG de Renault, Luca de Meo, a assuré qu’il avait des projets d’avenir pour Alpine, une marque qui à l’avenir pourrait devenir quelque chose de plus que celle qui donne son nom à un seul modèle de niche comme l’A110.



Luca de meo, actuel PDG de Renault, est très confiant dans l’avenir de Alpin comme une marque de la signature du losange. Il n’y a pas longtemps, il a même déclaré que cette marque avait le potentiel de devenir une «mini Ferrari». Cependant, il ressort clairement de ses derniers mots que ce ne sera pas quelque chose d’aussi exclusif. Alpin Il aura plusieurs branches, et bien sûr ce sera bien plus qu’une marque de luxe avec un seul modèle de niche à vendre, en l’occurrence l’A110 dont nous avons testé la version S sur SoyMotor.com.

Selon De Meo, Alpine peut être parfait pour nommer certaines versions axées sur le sport ou même certaines finitions de haut vol. Il peut donc s’agir d’une stratégie similaire à celle menée Décret avec Abarth, bien qu’il puisse également être utilisé comme référence Peugeot avec sa finition Ligne GT.

«Mon expérience me dit que ces niveaux de finition plus dynamiques et plus sportifs sont populaires sur le marché. Nous devons penser à aller dans cette direction. Une ligne Alpine pourrait assurer un mix de ventes de 25 à 30% de ces équipements supérieurs. , c’est là que se fait l’argent “, a-t-il déclaré Par Meo dans les déclarations recueillies par AutoNews Europe.

De Meo ne veut cependant pas ruiner le travail qui se fait aujourd’hui avec Alpine, où l’usine française de Dieppe joue un rôle fondamental, où l’A110 est construite. “Il est très flexible, et certainement capable de savoir-faire et fonctionne également comme la division M pour BMW, AMG ou Neckarsulm pour Audi.” Malgré cette comparaison, De Meo considère que Alpin joue dans une ligue différente de celle des marques allemandes «premium». “Je sais qu’Alpine a du potentiel, peut-être pas pour concurrencer les entreprises allemandes” premium “, mais c’est certainement une opportunité commerciale. Vous pouvez affirmer qu’Alpine est une marque relativement inconnue, mais on ne peut nier qu’elle a un pedigree et une histoire.”

