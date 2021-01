Éliminez la duplication, unifiez les plates-formes et réduisez les moteurs pour contenir les coûts et accélérer le développement

La marque souhaite abaisser le seuil de rentabilité de ses véhicules et augmenter leur valeur

Les services de mobilité, les infrastructures énergétiques et la connectivité seront regroupés dans la business unit Mobilize

Résurrection, renouveau, révolution. Ces trois mots résument les objectifs que le Groupe Renault s’est fixés pour la période 2021-2025, dans lesquels il déploiera un plan stratégique déjà validé par le conseil d’administration du cabinet et que le président Luca de Meo a aujourd’hui donné rencontrez le monde sous le nom de «Renaulution». Ils couvrent toutes les marques du Groupe.



La ‘Résurrection»est la première phase du plan. Elle a débuté à l’été 2020 avec la nomination de De Meo et durera jusqu’en 2023. Durant cette période, les bénéfices et la liquidité seront une priorité pour inverser la tendance des dernières années. En 2023, ils calculent que le premier paramètre sera de 3% et le second de 3 000 millions d’euros.

Entre 2023 et 2025 le ‘Renouvellement». Au cours de ces années, Renault se concentrera sur de nouveaux lancements et sur le renforcement des marques respectives du Groupe. Un premier exemple est le Dacia Bigster, SUV du segment C qui arrivera en 2025, ou le renouvellement de l’emblématique Renault 5, qui se veut un regain de moral pour toute l’entreprise. En 2025, les bénéfices dépasseront 5% et la liquidité dépassera les 6 000 millions.

La dernière phase sera le ‘Révolution», qui débutera en 2025 et se poursuivra au moins jusqu’en 2028. La mobilité et la connectivité prendront une importance particulière, ainsi que le développement d’une nouvelle business unit dans la technologie et la mobilité sous le nom de Mobilize, qui vise à représenter 20% du chiffre d’affaires du Groupe en 2030.

Dans l’ensemble, Luca de Meo a proclamé vouloir “déplacer notre attention du volume vers la valeur” et a annoncé qu’ils avaient déjà commencé à travailler en parallèle sur tous ces fronts, malgré le fait qu’à l’heure actuelle, la priorité la plus immédiate est le présent.

Il a identifié comme une faiblesse que la capacité de production du Groupe est supérieure à ses besoins réels, ce qui implique une restructuration de sa production à l’échelle mondiale – de 4,0 millions en 2019 à 3,1 en 2025 – à la recherche d’une plus grande efficacité. –D’une occupation de 70% à une de 120%.

Il a précisé que les usines espagnoles ne sont a priori pas en danger, même s’il est encore trop tôt pour savoir quel rôle elles joueront dans l’avenir du Groupe.

Il a souligné que cinq marchés européens représentent la moitié des bénéfices de Renault, un fait qu’il a utilisé pour affirmer que la stratégie d’expansion mondiale de ces dernières années a été un échec. Il a également déclaré que “le segment C est une opportunité manquée”, car actuellement ses ventes dans ce segment sont minoritaires.

Votre solutionIl s’agit donc de simplifier le Groupe en termes d’ingénierie – éliminer la diversité et la complexité inutiles -, réduire les coûts du Groupe, réduire le seuil de rentabilité de 30%, concentrer les investissements sur les produits les plus avantageux et investir dans l’expansion la marge bénéficiaire comme stratégie d’expansion.

Le département d’ingénierie a été repensé pour rationaliser la bureaucratie et améliorer son efficacité en tant que structure humaine de 30%. Pour des raisons pratiques, il espère que cela accélérera le développement de nouveaux véhicules et qu’à l’avenir ils n’auront besoin que de trois ans pour devenir une réalité, au lieu de quatre.

La simplification et l’élimination des duplications couvre la plate-forme du véhicule. 80% des voitures de l’Alliance – Renault, Nissan, Mitsubishi – commenceront avec trois architectures dans un effort de réduction des coûts et d’accélération du développement, comme Volkswagen l’a récemment fait avec son MEB.

Les moteurs passeront également par un régime minceur, passant de huit familles à quatre en 2025. Il y aura un seul moteur à essence, qui se vitaminera avec l’électrification E-Tech pour plus ou moins de sportivité. Il y aura un Diesel pour les véhicules utilitaires légers et deux solutions alternatives – électrique et hydrogène – pour les énergies nouvelles.

Tout cela réduira les coûts, au point que les 2 000 millions d’euros qui devaient être réduits en 2022 pourraient être atteints d’ici la fin de cette année. En 2023, ils veulent être 2500 millions et en 2025, ils veulent atteindre 3000 millions. Cela se traduira par une économie de 600 euros par voiture.

DACIA, RENAULT, ALPINE: TROIS RÔLES DIFFÉRENCIÉS

Luca de Meo a clairement indiqué qu’il souhaitait différencier le rôle des trois fabricants du Groupe, qui se recoupent actuellement sur certains marchés.

Dacia est la marque abordable, mais certains véhicules Renault sont en concurrence dans le même segment. Et la marque avec le diamant a les voitures de sport RS, qui à leur tour rivalisent avec la philosophie Alpine.

Pour éviter que cela ne se produise à l’avenir, De Meo a divisé le gâteau: Dacia restera le marché abordable et la couche inférieure du généraliste, Renault couvrira le reste du courant dominant et Alpine sera la firme ambitieuse.

Si cela se réalise, Renault souhaite augmenter durablement le prix de ses véhicules – 5 000 euros en 2023, 7 000 en 2025 -. Dacia augmentera son prix de 30%, de manière prévisible pour couvrir la section du généraliste qui couvrait jusqu’à présent la matrice.

Sur les 14 voitures que le Groupe présentera sur la période 2021-2025, pratiquement la moitié sera entièrement électrique. En effet, Renault s’attend à ce que les BEV représentent 30% de ses ventes mondiales en 2025 et les hybrides atteignent 35% grâce à la technologie E-Tech, qui, selon eux, sera plus accessible dans les mois à venir.

Ils aspirent également à disposer de la plus grande infrastructure de production d’électricité au monde, combinant des usines dédiées à leur assemblage avec d’autres pour produire des batteries.

Pour renforcer la connectivité, Renault souhaite développer davantage de mises à jour logicielles pour ses véhicules afin d’éviter qu’ils ne se déprécient et de les maintenir plus longtemps pertinents. Elle a également développé une nouvelle synergie avec Google, qui débutera en 2022 avec l’introduction du système d’infodivertissement MyLink –Google natif– dans la Mégane E – éventuellement la version de production de la Mégane eVision.

L’entretien des électriques comprendra la possibilité de changer la batterie et de faciliter le recyclage de l’ancienne.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard