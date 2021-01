Gus Greensmith sera le seul pilote avec un programme à temps plein

Teemu Suninen et Adrien Fourmaux se partageront la deuxième Fiesta WRC

Malcolm Wilson a déjà un alignement pour le Championnat du monde des rallyes 2021: Gus Greensmith est étonnamment le premier pilote, le seul pilote à plein temps, tandis que Teemu Suninen et Adrien Fourmaux vont “ partager ” la deuxième Ford Fiesta WRC. Richard Millener, directeur sportif de l’équipe, a expliqué que “notre programme a été conçu pour faire ressortir le meilleur de chaque pilote”.



Le skipper M-Sport a choisi un Teemu Suninen qui restera dans l’équipe – Essapekka Lappi est victime de cette équation – tandis qu’Adrien Fourmaux, qui l’an dernier était l’une des révélations du WRC2, sera le troisième pilote.

Le choix de Gus comme leader est une demi-surprise. Le Britannique a participé à six des rallyes de la Coupe du monde en 2020, bien que son meilleur résultat ait été une cinquième place en Turquie et a marqué deux fois à d’autres occasions. Mais Greensmith a le ferme soutien de son père, le chef d’une grande compagnie d’assurance. Il faut se rappeler que M-Sport est une équipe privée, même si elle représente Ford, avec un budget limité et Wilson doit équilibrer les finances, surtout maintenant que le programme Bentley en GT, dont il traitait, est terminé.

Il est vrai que récemment M-Sport a fait un gros effort pour remporter deux titres pilotes avec Sébastien Ogier – en 2017 et 2018 – mais il a dû laisser partir le Français car Ford n’était pas disposé à augmenter sa contribution financière. De cette manière, Wilson est obligé de se tourner vers des «pilotes rémunérés», comme c’est le cas dans les petites équipes de F1.

Fourmaux et Suninen devront se contenter d’un programme partiel, alternant dans la deuxième voiture, car les rallyes conviennent mieux à l’un ou à l’autre. Suninen a réussi à monter sur le podium au Mexique. Le Finlandais apporte également des sponsors, tout comme Fourmaux, qui pourrait apporter le soutien de Yacco, une compagnie pétrolière française.

Le Français disputera cependant le championnat pratiquement intégralement, son objectif prioritaire étant le titre WRC2. Pour l’instant, l’équipe a annoncé que Suninen et Greensmith seraient leurs pilotes à Monte Carlo.

Esapekka Lappi n’est pas toujours dans l’équipe, quittant l’équipe. Ce n’est pas une surprise car Lappi avait déjà annoncé lors du dernier rallye de Monza qu’il ne resterait pas dans l’équipe et prenait un an de congé.

Le nouveau ‘numéro 1’ de l’équipe a déclaré qu’il était “extrêmement fier d’avoir réalisé mon rêve d’enfant et j’ai hâte de commencer. L’année dernière j’ai pu acquérir de l’expérience en Coupe du monde et je suis prêt à tout donner cette saison et à continuer à progresser.

