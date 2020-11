Il est situé sur la rue Juan Bravo et a trois étages

Au total, il dispose de 256 places de parking, dont 29 ont déjà une capacité électrique

L’avenir du monde automobile se tourne de plus en plus vers la voiture électrique. Pour cette raison, le développement de l’infrastructure de recharge est presque plus important que celui des véhicules eux-mêmes. En ce sens, il y a un nouveau parking à Madrid ce qui franchit une étape importante, car il a la capacité d’électrifier chacune de ses places. C’est aussi le premier parking à disposer d’un espace avec chargeur réservé aux personnes à mobilité réduite.

Le nouveau parking emprunte le nom de la rue où il se trouve pour son nom officiel, qui est Juan Bravo 13. Au total, 256 places sont disponibles et une infrastructure de 400 kilowatts. Cependant, aujourd’hui, 29 sièges ont une capacité de recharge.

Les responsables de parking Ils veillent à ce qu’il y ait des carrés de différentes tailles pour pouvoir accueillir toutes sortes de véhicules. Il y a trois étages avec 27 sièges au premier, 115 au deuxième et 114 au troisième. Le premier est dédié aux membres du club de mobilité partagée Pick & Drive et aux abonnés VIP, tandis que les autres sont réservés aux abonnés et à l’utilisation par le temps.

Un autre point fort est la présence d’un Greenwashing au troisième étage, capable de réduire au maximum la consommation d’eau et avec l’utilisation de produits totalement respectueux de l’environnement. De plus, l’équipe de direction est ouverte à la conclusion d’ententes avec diverses entités, restaurants, cliniques et entreprises de sa zone d’influence.

