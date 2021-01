Magnussen a affronté Hülkenberg en 2017 et lui a donné la célèbre insulte

Il est surpris que l’on se souvienne davantage de lui pour ce commentaire que pour ses réalisations

Kevin Magnussen reconnaît que son message à Nico Hülkenberg après le GP de Hongrie 2017 le hante toujours aujourd’hui. Le Danois n’est pas content que les fans se souviennent que «suce mes couilles, chérie» plus tôt que d’autres de ses exploits sportifs, parmi lesquels il n’y a ni plus ni moins qu’un podium lors de sa première course.



Magnussen a affronté Hülkenberg devant les téléviseurs après la course du GP de Hongrie 2017. L’Allemand l’a appelé “le pilote le plus antisportif que j’aie jamais vu” après un incident sur la piste et Kevin a répondu avec la fameuse phrase “suce mes couilles, affection’.

Kevin est surpris que cela soit plus retenu aujourd’hui que n’importe laquelle de ses réalisations en F1. De plus, il soutient qu’il n’aime pas du tout que son nom soit dans la mémoire des fans pour des commentaires de ce style.

“Cette affaire avec Hülkenberg me hante encore aujourd’hui. C’est devenu presque ennuyeux d’en parler, pour ma part, il y a d’autres choses dont je me souviendrai. Mais cela a reçu beaucoup d’attention, même si ce n’est pas quelque chose dont je me souviendrai de ma carrière en Formule 1 », a reconnu Magnussen dans des déclarations publiées par le portail Web allemand Motorsport Total.

“Pourquoi les gens s’en souviennent-ils seulement? Je ne comprends pas très bien. Je me souviens de plus de choses sportives et de choses qui se sont passées pendant que j’étais sur la piste », a-t-il ajouté.

Magnussen a réalisé un podium lors de sa première course en Formule 1, ce qu’il n’a pas pu répéter dans les 119 autres dans lesquelles il a pris le départ. Le Danois se souvient de ce GP d’Australie 2014 comme d’un rêve devenu réalité, car depuis tout petit, il rêvait de monter sur le podium du Grand Circus. Ce jour-là, il l’a fait, terminant à la deuxième place.

“C’était un rêve devenu réalité. Je n’oublierai jamais cette petite course. J’avais juste peur de me réveiller, car je craignais que tout ne soit un rêve. C’était tellement surréaliste, étant donné que j’ai vécu tout ce dont j’avais rêvé enfant”, a souligné Magnussen.

