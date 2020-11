Haas a décidé de ne pas renouveler pour des raisons financières

Au Royaume-Uni, ils le relient à l’IMSA la saison prochaine

Kevin Magnussen, que Haas a décidé de ne pas renouveler pour 2021, pointe du doigt l’IMSA. Du Royaume-Uni, ils l’associent à l’équipe Chip Ganassi.



Kevin Magunssen court pour Haas depuis quatre saisons, mais pour 2021, l’équipe a décidé de se passer de lui pour des raisons financières.

Désormais, son avenir est lié à l’IMSA, notamment avec Chip Ganassi, une équipe pour laquelle il courra en 2021, comme le rapporte le magazine britannique Autosport.

Son père, Jan Magnussen, lui a recommandé de chercher une opportunité dans le championnat du monde d’endurance ou IndyCar. Cependant, les circonstances uniques du WEC, qui est dans une année de transition avant l’arrivée des hypercars, ont privé Kevin d’opportunités.

En revanche, Kevin a contacté une grande partie du réseau IndyCar, mais il n’a pas été possible de parvenir à un accord car la contribution financière était obligatoire et les sponsors de Magnussen étaient trop locaux pour le marché américain.

Cependant, le contact avec Chip Ganassi l’a amené à ouvrir le melon IMSA et une annonce est attendue bientôt de la part du Danois en tant que coéquipier du vainqueur des 24 heures de Daytona 2019 Renger van der Zande.

De plus, pour les épreuves d’endurance du championnat, Daytona, Sebring, Watkins Glen et Petit Le Mans, le champion IndyCar de six ans Scott Dixon devrait accompagner la paire.

Magnussen, 28 ans, a fait sa première saison complète de Formule 1 en 2014 aux côtés de McLaren. Après un an hors de la catégorie, il a signé pour Renault, pour lequel il n’a également couru qu’un an. En 2017, il entame sa plus longue étape au Gran Circo, main dans la main avec Haas. Cependant, maintenant cela touche à sa fin. Selon les rumeurs, la raison en est que l’équipe veut faire place au «sang neuf»: Mick Schumacher et Nikita Mazepin.

