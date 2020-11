Il y a deux voitures Atom qui m’intéressent. Ils sont diamétralement opposés en termes de caractéristiques.



La première est l’Ariel Atom, une voiture de sport minimaliste qui fonde ses performances non pas sur la puissance du moteur mais sur son poids, puisqu’elle fait 320 chevaux pour moins de 600 kilos, soit un rapport poids / puissance de moins de 2 kilos par cheval. L’autre, un véhicule ultra-utilitaire tout juste annoncé par Mahindra.

Il y a quelques années, Tata a lancé une petite voiture pour le marché indien, dont la principale caractéristique était son faible coût. Le projet a subi des retards et a été pratiquement un fiasco, mais cela n’empêche pas Mahindra d’essayer la même voie avec l’Atom. Une voiture de base petite et légère de préférence destinée au marché indien… et totalement électrique, une nécessité marquée par le gouvernement pour lutter contre l’extrême pollution de ses villes.

Techniquement, l’Atom est, selon la réglementation indienne, un quadricycle, similaire à celui des quadricycles européens. Et ce sera le premier quadricycle à être vendu dans le pays. En fait, il n’y a qu’un seul exemple similaire, le changli chinois.

L’Atom est une citadine, petite, légère, à faible vitesse, pour répondre aux besoins des transports urbains. Le moteur doit être électrique avec environ 15 kilowatts, environ 20 chevaux, avec une vitesse maximale limitée à un peu moins de 50 kilomètres / heure et une autonomie qui doit parcourir 80 à 90 kilomètres, suffisante pour les déplacements quotidiens en ville. Cela peut sembler une vitesse lente, mais cela permet une très petite batterie. D’autres sources parlent d’une puissance plus faible, bien qu’elles coïncident dans la vitesse maximale et l’autonomie.

Il est réalisé sur la plate-forme MESMA48, qui sera également utilisée dans le treo ‘rickshaw’ et le tourisme eKUV 100. Une plate-forme légère pour des puissances entre 6 et 40 kilowatts – jusqu’à 55 chevaux – avec un maximum de 120 Newton mètre de couple, ce qui admet Des batteries de 44 à 96 volts, qui sont des batteries stationnaires, contrairement à un prototype présenté il y a quelques années avec des batteries interchangeables.

La voiture aura jusqu’à cinq places grâce à une banquette arrière trois places, un intérieur minimaliste et une connectivité 4G, car le véhicule comprend des prises USB, une base pour le téléphone portable et la possibilité de monter un écran tactile en option.

En plus d’un véhicule privé, il peut également être une solution de “ covoiturage ” pour résoudre les problèmes de voyage du dernier kilomètre. En fait, cette dernière utilisation semble être l’utilisation préférée du modèle.

Ses formes sont très carrées, avec seulement deux portes, pour offrir un maximum d’espace intérieur, avec un grand pare-brise et de généreux vitrages latéraux. Avec la législation quadricycle, il permet de se passer d’ABS et d’airbags, par exemple, mais au contraire, il proposera la climatisation, considérée comme nécessaire dans de nombreuses régions de l’Inde.

Le prix devrait être inférieur à 3 500 euros et il devrait être commercialisé en mars prochain.

