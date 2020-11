Il y a une semaine, il restait huit ou neuf sièges libres en Formule 1. Mais dimanche à Imola, les possibilités ont été réduites à quatre … ou peut-être moins si l’on tient compte du fait que les sièges libres ont une petite liste de candidats, donc il y a très peu de pilotes avec de réelles possibilités… même si on pourrait bien parler de six.



Un volant chez Red Bull, le plus recherché, est déjà «pré-attribué». Il y a quelques heures, nous disions que Sergio Pérez et Nico Hülkenberg étaient ceux qui l’ont joué, le premier avec des as possibles sous forme de sponsoring dans leur manche et le second avec l’approbation de Max Verstappen. Alex Albon? Bien que Christian Horner ait dit que “le siège est Albon”, la vérité est que sa performance de ce week-end n’aide pas vraiment. Si Horner a voulu relâcher la pression sur le Britannique-Thaï et lui faire améliorer ses performances, force est de constater qu’il n’a pas eu le succès escompté. Dans tous les cas, le Dr Helmut Marko joue avec l’assurance que les deux autres candidats attendront car ils n’ont pas d’alternative.

La deuxième entrée d’AlphaTauri a le nom de Yuki Tsunoda pratiquement écrit dessus. Et pour Haas, le couple Nikita Mazepin-Mick Schumacher est celui qui compte le plus de chiffres dans les poules et la décision sera imminente, dans quelques semaines au plus.

Il y en a un autre à confirmer, car Lewis Hamilton n’a pas encore signé; mais il n’y a pas de précipitation, Lewis sait qu’il ne peut pas aller dans une autre équipe et Mercedes qu’il n’y a pas d’autre pilote de ce calibre disponible.

Mais tout cela était vendredi, quand de Williams plus ou moins ils ont confirmé la continuité de George Russell et Nicholas Latifi … que dimanche ils ont dit qu’ils ne pouvaient plus confirmer. Cela a-t-il quelque chose à voir avec les doutes que vous dites Hamilton Qu’en est-il de sa continuité? Son départ serait un coup dur pour le grill… Et cela pourrait ouvrir une période folle en F1, car de nombreux pilotes vérifieraient immédiatement les clauses de libération au cas où un appel arriverait de Toto.

2021 ALIGNEMENTS DÉCIDÉS

Mercedes: Lewis Hamilton * et Valtteri Bottas Ferrari: Charles Leclerc et Carlos Sainz Renault: Fernando Alonso et Esteban Ocon McLaren: Daniel Ricciardo et Lando Norris Aston Martin: Sebastian Vettel et Lawrence STROLL Alfa Romeo: Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi Williams: George Russell * * et Nicholas Latifi

* Il n’a pas signé de contrat et dit qu’il pourrait envisager de quitter le réseau.

** En «stand-by» au cas où Hamilton déciderait de prendre sa retraite.

GAMME À COMPLÉTER

Red Bull: Max Verstappen et Albon, Hülkenberg ou Pérez? AlphaTauri: Pierre Gasly et … Yuki Tsunoda? Haas: Nikita Mazepin et Mick Schumacher?

