Marco Andretti, a priori prévu pour le test, a surpris hier en annonçant qu’il arrêterait de courir à plein temps en IndyCar. Cette saison, son programme dans cette catégorie ne sera que partiel, avec l’Indy500 comme objectif maximum.



Marco, fils de Michael Andretti et petit-fils du grand Mario Andretti, a disputé 15 saisons en IndyCar, remportant seulement deux victoires. L’année dernière, il a obtenu le pôle dans le 500 Miles, une course qu’il dit adorer, mais n’a terminé que 13e.

Le pilote a expliqué qu’avant de confirmer sa décision, il avait parlé avec son père et propriétaire de l’équipe, Michael, et que, bien qu’il puisse avoir un programme Indy à temps plein, il a préféré explorer de nouveaux horizons, bien qu’il soit toujours ouvert à soutenir l’équipe familiale. qu’il faut.

«Je suis ravi de voir ce que l’avenir me réserve, sur et hors piste. Je suis reconnaissant à mon père et à Andretti Autosport de m’avoir donné la liberté de changer les choses comme je le souhaite et d’aller de l’avant d’une manière légèrement différente cette saison à venir.» .

Michael Andretti a déclaré qu’il soutenait et respectait “la décision de Marco de se concentrer sur d’autres domaines de la vie et peut-être même d’autres formes de sport automobile. Nous travaillions pour lui offrir une saison IndyCar complète, mais il a décidé de prendre un chemin différent. Marco et moi en avons discuté en profondeur et je respecte sa décision. ” Et il a ajouté que cela ne signifiait en aucun cas que Marco prenait sa retraite en tant que pilote.

Son rêve semble se concentrer sur la Résistance. En tête, les 24 Heures de Daytona, les 12 Heures de Sebring et les 24 Heures du Mans, événements phares de cette spécialité. Mais pour le moment, il n’a que l’idée initiale de courir à l’IMSA avec une LMP3 «modeste» aux côtés de son cousin Jarett.

