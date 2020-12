Mari Boya, la toute nouvelle vice-championne espagnole de Formule 4, est l’un des 22 pilotes et le seul Espagnol à avoir participé aux premiers tests de pré-saison du nouveau championnat d’Europe de Formule Régional par Alpine, une fusion de Formule Régionale Europe et de Formule Renault Eurocup.



Boya a signé le 12e meilleur temps sur les deux jours, le premier affecté par la pluie du matin et un après-midi avec la piste encore humide. Isack Hadjar et Kas Havenkort ont été les plus rapides le premier jour tandis que Grégoire Saucy et Gabriele Mini ont été les plus rapides sur le second, dans lequel Boya n’était qu’à huit dixièmes de seconde de Saucy, sur une piste où il tourne 1 «53».

Le pilote aranais, qui réside désormais au San Cugat High Performance Center avec d’autres athlètes d’élite, est déterminé à faire un nouveau pas en avant dans sa carrière sportive, dans ce qui sera sa deuxième année dans le sport automobile.

Si l’équipe MP Motorsport, avec qui il a couru cette année en F4, est également présente en Formule Renault, Boya fera ce test avec R-ace. Le Catalan a retrouvé dans ces tests certains de ses rivaux en F4, à commencer par le champion Kas Haverkort et le troisième Thomas Ten Brike, ainsi qu’Oliver Goethe et Léna Bühler.

La catégorie doit ajouter quelque 36 participants, mais les équipes issues de la F-Regional n’ont pas encore reçu les kits pour la transformation de leurs voitures en F-Renault.

TIMES PREMIER JOUR

Isack Hadjar –M2 Compétition– 2’03”381 Kas Haverkort –MP Motorsport– 2’03”388 Zane Maloney –Arden– 2’03”625 Grégoire Saucy –ART– 2’03”702 Gabriele Minì –ART – 2’03”747 Hadrien David –R-Ace– 2’03”932 Alex Quinn –Arden– 2’04”859 Oliver Goethe –FA Racing– -2’04”743 Dino Beganovic –Arden– 2 ’04”859 Paul Aron –MP Motorsport– 2’04”871 Andrea Rosso –FA Racing– 2’04”888 Mari Boya –R-Ace– 2’05”331 Thomas Ten Brinke –R-Ace– 2’05”460 Elias Seppänen –JD Motorsport– 2’05”638 Christian Mansell –M2 Compétition– 2’05”937 Francesco Pizzi –ART– 2’06”123 Jesse Salmenautio –Bhaitech– 2’06”386 Axel Gnos –Bhaitech– 2’07”418 Casper Stevenson –M2 Compétition– 2’08”499 Pietro Delli Guanti –JD Motorsport– 2’09”756 Léna Bühler –R -Ace– 2’10”950 Nicola Marinangeli –Bhaitech– 2’11”215

FOIS DEUXIÈME JOUR

Grégoire Saucy –ART– 1’57”697 Gabriele Minì –ART– 1’57”697 Dino Beganovic –Arden– 1’57”782 Alex Quinn –Arden– 1’57”891 Paul Aron –MP Motorsport– 1’57”90 Isack Hadjar –M2 Compétition– 1’57”977 Zane Maloney –Arden– 1’58”058 Hadrien David –R-Ace– 1’58”179 Andrea Rosso –FA Racing– 1 ‘ 58”200 Francesco Pizzi –ART– 1’58”365 Kas Haverkort –MP Motorsport– 1’58”420 Mari Boya –R-Ace– 1’58’452 Oliver Goethe –FA Racing– 1’58”461 Thomas Ten Brinke –R-Ace– 1’58”631 Elias Seppänen –JD Motorsport– 1’58”643 Christian Mansell –M2 Compétition– 1’58”835 Pietro Delli Guanti –JD Motorsport– 1’58”872 Casper Stevenson –M2 Compétition– 1’58”930 Sebastian Ogaard –Bhaitech– 1’58”993 Axel Gnos –Bhaitech– 1’59”297 Nicola Marinangeli – Bhaitech– 1’59”501 Léna Bühler –R-Ace– 2’00”748

