Le Catalan a remporté deux des courses et a terminé troisième dans l’autre

Il s’approche du leader du championnat Haverkort, vainqueur de la troisième course

Mari Boya a réalisé un week-end impressionnant à Motorland Aragón. Avec deux victoires et une troisième place en Formule 4 espagnole, il s’est imposé comme deuxième du championnat et a gratté quelques points contre le solide leader, Kas Haverkort, qui a remporté la troisième course et a terminé deuxième et troisième dans les deux autres.



Parti en pole, il a subi la pression d’abord de Joshua Dufek puis du leader du championnat Kas Haverkort pour décrocher une victoire qui confirme sa deuxième place au championnat et lui permet de réduire légèrement son écart avec Haverkort.

Au cours des huit premiers tours, alors que Haverkort dépassait Enric Bordás et tentait de rattraper le duo de tête, Bordás subit la pression sur Dufek jusqu’à ce qu’Haverkort le rattrape. La bataille entre les deux a été utilisée par Boya pour prendre un léger avantage, deux secondes et demie.

Une fois placé deuxième, Haverkort a rapidement récupéré le temps perdu, rattrapé Boya, mais il a su tenir le leader du championnat à distance sans lui donner l’occasion de tenter un dépassement. Derrière le duo de tête, Ten Brinke est remonté de la sixième place pour rattraper Dufek; bien que pendant un instant il semblait qu’il pouvait le surmonter, il ne l’était pas.

Enric Bordás, initialement troisième, n’a pu contenir Haverkort ou Thomas Ten Brinke, alors qu’il tentait de contenir les assauts de Paul Adrien Pallot. Lorsqu’il l’a dépassé, Lorenzo Fluxá, dixième au départ, en a profité pour le dépasser et terminer en sixième position.

Dans la deuxième course, Boya est parti de la quatrième place sur la grille, mais cela ne l’a pas empêché de gagner. En fait, il a pris un excellent départ et a pris la tête, profitant d’un certain avantage, jusqu’à ce qu’une longue voiture de sécurité sorte à la suite d’un incident entre Alejandro García et Eloy Sebastián López.

Dans le point culminant, Haverkort a tenté de vaincre Boya, mais n’a pas pu terminer la manœuvre et a laissé la porte ouverte à Carles Martínez pour le vaincre ainsi qu’à Ten Brinke. Il a surpassé Martínez et s’est classé deuxième, tandis que Haverkort a également avancé Martínez dans les derniers instants.

La dernière course était plus cahoteuse, assez pour qu’il s’arrête une minute plus tôt que prévu. Le premier est venu au départ lorsque Ten Brinke a été cloué, ce qui a permis à Boya de se classer troisième après Haverkort et Bordás. Et avant de terminer le premier tour, Lorenzo Fluxá est monté sur l’essieu arrière de Mehrbod Shameli.

Dans la suite, Oliver Goethe a fait pression sur Boya et a réussi à le dépasser, mais Boya a travaillé pour regagner la troisième place à sept minutes de la fin. À ce moment-là, Goethe a été attaqué par Carles Martínez, jusqu’à ce que Valdemar Eriksen prenne Carles hors de la piste et tombe à 13 °. Ce ne serait pas le dernier incident: à une minute de la fin, Enzo Joullie a pris Ivan Nosov en tête, provoquant l’arrêt de la course; détention provinciale car les deux pourraient être classés dans la zone des points.

Boya a 48 points de retard sur le leader alors qu’en théorie deux essais, six courses manquent: Jarama et Barcelone. Cependant, le rendez-vous Jarama a été suspendu, car GT Sport a décidé d’annuler l’épreuve dont il était l’organisateur.

RÉSULTATS

PREMIÈRE COURSE

Mari Boya: 14 tours, 28’26”450 Kas Haverkort, à 0”333 Joshua Dufek, à 4”021 Thomas Ten Brinke, à 4”187 Paul Adrien Pallot, à 7”134 Lorenzo Fluxà, à 8”936´ Enric Bordás, à 10”280 Mehrbod Shameli, à 12”071 Enzo Jouilie, à 15”814 Valdemar Eriksen, à 16”112

DEUXIÈME COURSE

Mari Boya: neuf tours, 20’17”146 Thomas Ten Brinke, 2”852 Kas Haverkort, 3”307 Joshua Dufek, 3.379 Carles Martinez, 3.908 Enric BordÁs, 5.598 Valdemar Eriksen, 6.424 Paul Adrien Pallot, à 6486 Oliver Goethe, à 7”070 Ivan Nosov, à 7”372

TROISIÈME COURSE

Kas Haverkort: neuf tours, 21’04”585

Enric Bordás, à 2”008

Mari Boya, 4”192

Oliver Goethe, à 8”081

Lena Buhler, à 8”182

Carles Martinez, à 8”449

Vladimir Eriksen, à 8”564

Suleiman Zanfari, à 10”373

Enzo Joulie, à 11”104

Ivan Nosov, à 13”743

CHAMPIONNAT

Haverkort: 250 points Boya: 202 points Dufek: 118 points Goethe: 112 points Ten Brinke: 93 points Fluxa: 82 points Bordás: 61 points Eriksen: 57 points

