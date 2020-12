Le jeune japonais accompagnera son compatriote Yuki Tsunoda dans l’épreuve

Sato continuera en F2 la saison prochaine

Marino Sato sera le pilote pour compléter la gamme AlphaTauri pour le Young Driver Test d’Abu Dhabi. L’annonce intervient juste un jour après avoir appris que Yuki Tsunoda participera également au test avec l’équipe italienne.



Le line-up qu’AlphaTauri emmènera au test des jeunes pilotes le 15 décembre à Abu Dhabi est déjà connu. Hier, il a été officialisé que Yuki Tsunoda ferait partie de la session et aujourd’hui on sait déjà qui sera le deuxième choisi: Marino Sato. Ce sera la première fois que le pilote japonais de Formule 2, qui conduit pour l’équipe Trident, monte sur une Formule 1. Son objectif principal est d’apprendre tout ce qu’il peut et le plus rapidement possible, car tout cet apprentissage peut l’aider dans un futur.

«Je suis très heureux d’avoir eu cette opportunité à AlphaTauri de conduire une voiture de Formule 1. Nous allons essayer de faire autant de tours que possible pour nous adapter à la voiture rapide et en apprendre le plus sur ce qui pourrait arriver à l’avenir. Il est évident que la conduite une F1 est le rêve de tout pilote, je suis sûr que j’apprécierai beaucoup la conduite autour d’Abu Dhabi », a expliqué Sato.

L’équipe est heureuse de voir Sato pour le test. L’important à propos de cette séance d’essais est que le pilote s’adapte à la voiture et comprend le fonctionnement d’une équipe de Formule 1.

“Nous sommes heureux d’avoir Marino Sato à bord pour les essais car il a fait un travail solide tout au long de la saison de Formule 2 cette année, il mérite donc de conduire une F1. Nous sommes convaincus qu’il peut également faire du bon travail. c’est un pilote talentueux », a déclaré Franz Tost, patron de l’équipe AlphaTauri.

“Le plan du test est simple, essayez de lui faire courir autant de tours que possible afin qu’il ait une bonne impression avec la voiture de F1. Ce test sera très utile pour nous et Marino et nous ferons ce que nous pouvons pour lui faire comprendre en tant que L’équipe de F1 travaille sous tous ses aspects », a souligné l’Autrichien.

Tost pense également que ce qu’il apprendra mardi lui sera très utile à la fois dans le championnat de Formule 2 de l’année prochaine et dans son avenir en général.

“Aussi, d’un point de vue technique, il est sûr d’apprendre quelque chose qui lui sera bénéfique l’année prochaine lorsqu’il participera au Championnat F2. Je pense que c’est une très bonne préparation pour son avenir et c’est un plaisir de faire partie de son développement vers ce qu’il fait.” Nous pensons que ce sera une course très réussie », a-t-il ajouté pour conclure.

