Ils étaient tous les deux identiques et confus. À tel point qu’Aldo a posé sur la photo officielle du grill Indy 500 en 1969 à la place de Mario

Aldo a commencé à être plus rapide que Mario, mais deux accidents graves l’ont fait reculer

La famille Andretti a connu l’une des pires années de sa vie en 2020. En début d’année, Jeff, un pilote qui courait en IndyCar, mais surtout en NASCAR, est décédé d’un cancer. Et ils ont clôturé l’année avec la mort d’Aldo Andretti, le frère jumeau de Mario et le père de Jeff.



Les deux frères étaient si similaires qu’en 1969, Aldo s’est fait passer pour son frère sur la photo traditionnelle du premier rang de la grille d’Indianapolis, aux côtés d’AJ Foyt et de Bobby Unser. Personne n’a remarqué!

Ce n’était pas un pari, mais la nécessité du moment. Mario a eu un accident lors des répétitions après les qualifications et a subi des brûlures et ne voulait pas apparaître comme ça sur la photo.

Peut-être qu’Aldo a ressenti de l’émotion en posant sur la photo. Il ne s’est jamais rendu à Indianapolis – il a essayé l’année précédente, mais ne s’est pas qualifié – même s’il était «le rapide Andretti», un secret de famille. En effet, Aldo avait l’habitude de vaincre son frère lorsque les deux ont concouru dans les «nains» dans leurs premières années de carrière.

«Aldo Andretti, mon cher frère jumeau, mon partenaire et mon meilleur ami fidèle chaque jour de ma vie, a été appelé au paradis. La moitié de moi est allé avec lui. Je n’ai pas de mots, je suis totalement choqué », écrit Mario sur les réseaux sociaux.

Les jumeaux avaient 80 ans et étaient identiques, à tel point qu’ils confondaient souvent Aldo avec Mario et demandaient un autographe.

La célèbre photo de la première rangée de l’Indy500 dans laquelle Aldo – au centre – imitait Mario

Les deux frères ont partagé leur passion dans leurs jeunes années. Ils ont obtenu un Hudson Horner qu’ils ont préparé et partagé, en alternance dans les courses et leurs noms ont commencé à sonner. Aldo a remporté sa première course; C’était à son tour de relâcher la voiture après avoir joué le volant de cette première course face à face. Mais à la fin de cette année 1959, Aldo a subi un grave accident: il a tourné la cloche plusieurs fois, le toit s’est effondré et le casque d’Egalement s’est cassé, le laissant dans le coma pendant quatre jours. Sur avis médical, Mario était au pied du lit essayant de l’encourager: «Ne t’inquiète pas, je construis déjà une nouvelle voiture», lui murmura-t-il à l’oreille.

Aldo courut à nouveau, mais il n’était plus aussi rapide et parfois il semblait perdre sa concentration. “On aurait dit qu’il était laissé pour compte”, a expliqué Mario.

En 1969, Aldo a couru sa dernière course à Des Moines. Un premier accident l’a laissé avec 14 os roulés, une mâchoire cassée et délogée et une orbite gravement endommagée. C’est alors que Mario lui a fait promettre d’arrêter de courir.

A contrecœur, Aldo raccrocha le casque. Ce furent des moments difficiles entre la fierté des résultats que je ressentais pour les résultats obtenus par Mario et le sentiment un peu amer que lui aussi aurait pu obtenir, “mais en aucun cas l’envie”, a déclaré Aldo.

Aldo et Mario Andretti sur la piste

Dans les années 1970, il a fondé Andretti Firestone, un service de pneus où Mario a été vu plusieurs jours. «Beaucoup pensent que j’ai été arrêté à cause de l’accident. Mais je l’ai fait pour diriger Andretti Firestone. Cela m’a tellement occupé que je n’ai pas vraiment réalisé que j’étais à la retraite », a-t-il déclaré à IndyStar.

Et en 1986, il fonde Andretti Machine & Engineering, mais ni les affaires ni les affaires ne l’empêchent de suivre la carrière de Mario. Et jusqu’à très récemment, il était courant de le voir sur les circuits pour suivre le clan familial.

Les Andretti sont arrivés aux États-Unis à l’âge de 15 ans. Aldo a épousé Corky, qu’il a rencontré comme camarade de classe au lycée et ils ont eu cinq enfants.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard