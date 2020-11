Le conseiller de Red Bull affirme qu’ils ont lancé des victoires trop légèrement cette année

La seule victoire des Milton Keynes est survenue en août, lors du GP du 70e anniversaire

Il pense qu’ils auraient également pu gagner à Imola, au Mugello et en Turquie

Helmut Marko regrette de ne pas avoir eu la fortune nécessaire pour remporter des victoires cette année. L’Autrichien pense qu’ils auraient pu gagner plus de Grand Prix en 2020, comme en Turquie, à Imola ou au Mugello, mais dans tous ils ont commis des erreurs ou tout simplement Mercedes a eu la chance du champion.



Marko pense qu’en Turquie, ils ont clairement indiqué que leur RB16 était capable de gagner des courses avec une certaine fréquence, mais reconnaît qu’ils ont remporté la victoire derrière les tours de leurs deux pilotes tout en se battant pour Racing Points. L’Autrichien soutient qu’il en est venu à se demander pourquoi Mercedes a tant de chance, mais il se console en pensant que la chance leur reviendra à un moment donné.

“En Turquie, nous avons montré que nous étions capables de gagner, mais Nous ne devons pas donner des victoires à la légère. Max aurait également pu gagner au Mugello ou à Imola. Parfois, je me suis posé la question de savoir pourquoi tout est ouvert à Mercedes. Tôt ou tard, nous aurons encore de la chance“, A partagé Marko dans une interview pour le journal autrichien Österreich.

D’autre part, Marko nie que Max Verstappen ait perdu sa motivation en 2020, après avoir échoué à devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire. Helmut assure que son élève reste tout aussi motivé et espère en 2021 pouvoir lui donner une voiture avec laquelle il pourra se battre côte à côte pour le titre jusqu’au bout.

“Vous n’avez pas à vous soucier d’être le plus jeune champion de tous les temps. Max est déjà suffisamment motivé et on va tout faire pour lui donner une voiture avec laquelle il pourra être champion du monde en 2021. Cela continue d’être notre grand objectif », a-t-il ajouté.

Enfin, Marko indique que l’équipe prendra une décision avec les moteurs début décembre. L’idée d’acquérir la propriété intellectuelle de Honda s’imposerait si le gel du moteur entrait en vigueur à partir de 2022, car ils n’auraient pas besoin de faire de travail de développement.

“Nous n’avons pas encore pris la décision sur les moteurs 2022, mais début décembre, nous devrions savoir dans quelle direction aller. La réglementation actuelle est coûteuse et compliquée et si la FIA veut de nouveaux constructeurs, tout doit être plus simple et moins cher. Continuer avec le matériel de Honda, cela ne fonctionnera que si la réglementation actuelle est gelée à partir de cette année », a commenté Marko pour conclure.

