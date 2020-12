Souligne que Verstappen et Pérez auront les mêmes opportunités

Confirme qu’ils géreront eux-mêmes les moteurs Honda à partir de 2022

Helmut Marko, conseiller Red Bull, assure qu’il n’y aura pas de numéro 1 et de numéro 2 clairs dans l’équipe pour la saison prochaine. Ceux de Milton Keynes se sont concentrés sur Verstappen ces dernières années. Cependant, il précise que le Mexicain ne commencera pas avec un désavantage.



Les hommes de Milton Keynes changeront leur alignement. Sergio Pérez sera son pilote partant aux côtés de Max Verstappen. Cependant, Marko a clairement indiqué que l’équipe ne chercherait pas à profiter à l’un d’eux et qu’ils seraient capables de se battre. De plus, il révèle ce qu’il attend du Mexicain.

“Dans notre équipe, il n’y a pas de pilote numéro 1 et de pilote numéro 2. Pérez arrive parce que nous avions besoin d’un deuxième pilote solide pour nous permettre de diversifier nos stratégies de course. Albon est parti trop loin en arrière et il était facile pour Mercedes de garder un œil sur Max” , A expliqué Marko dans des déclarations au journal italien La Gazzetta dello Sport.

Red Bull s’est retrouvé dans une situation difficile après l’annonce de la sortie de Honda de la Formule 1 après 2021. Cela les a placés dans l’engagement de devoir trouver un moteur d’ici 2022 et bien que l’option de l’acheter à Renault était viable, Helmut Marko Il a nié ce qu’ils vont faire.

Le conseiller de Red Bull a déclaré que leur objectif est de développer leur propre unité d’alimentation en fonction de ce que les Japonais leur fournissent. Il est conscient que le défi est compliqué, mais il est clair que cela en vaudra la peine.

“En 2022, nos moteurs seront basés sur Honda: sje ne risque pas, on va pas s’amuser. Nous travaillons dans cette direction, mais nous avons besoin que les moteurs gèlent. Nous attendons les décisions de la FIA et de Liberty. Honda nous donne un coup de main, mais nous aimons prendre des risques. De plus, pour profiter de la meilleure expérience possible du constructeur japonais, nous essaierons d’impliquer des techniciens japonais », a expliqué Marko.

L’équipe des boissons énergisantes vise à rendre les choses plus difficiles pour Mercedes. Cependant, il aura des rivaux derrière qui peuvent se rapprocher. C’est le cas de Ferrari qui aura un nouveau moteur, Aston Martin ou McLaren, qui passera du moteur Renault à la Mercedes. Malgré tout, Marko n’est pas inquiet.

“Il est difficile de dire si McLaren, Aston Martin ou Ferrari seront la rivale la plus dangereuse. Cependant, je suis convaincu que nous serons avec la Mercedes au premier plan. Du moins c’est ce que j’espère. Les autres seront un peu en retard, mais nous n’avons certainement pas peur d’eux », a déclaré Marko pour conclure.

