La catégorie garde tous les pilotes qui n’ont pas pu courir en 2020 à cause du covid-19

Ils débuteront leur saison fin juin au Paul Ricard

Les trois pilotes espagnols qui allaient participer à la saison 2020 W Series sont confirmés pour 2021. Il s’agit de Marta García, Nerea Martí et Belén García.



Les W Series ont annoncé leurs 18 premiers pilotes pour leur saison 2021. Les noms des trois Espagnols, Marta García, Belén García et Nerea Martí, restent. Ils seront nos représentants dans la deuxième saison de course dans la catégorie monoplace exclusivement féminine.

Voici la liste complète des pilotes:

Jamie Chadwick Beitske Visser Alice Powell Marta García Emma Kimilainen Fabienne Wohlwend Miki Koyama Sarah Moore Vicky Piria Tasmin Pepper Jessica Hawkins Sabré Cook Ayla Agren Abbie Eaton Belen García Nerea Martí Irina Sidorkova Bruna Tomaselli

La Série W précise que ce sont les 18 premiers pilotes à annoncer et à annoncer qu’elle se réserve le droit d’annoncer d’autres pilotes plus tard.

“Je suis ravi que les 18 pilotes qui auraient concouru lors de notre saison 2020 sur piste auront à nouveau l’opportunité de montrer leur talent sur piste en 2021, en collaboration avec la Formule 1. Je suis ravi qu’ils soient également éligibles aux points pour superlicense en compétition », a déclaré la fondatrice de la catégorie Catherine Bond Muir.

“Cette année a été un test pour tout le monde, mais nos pilotes rapides et courageux ont fait preuve d’une résilience et d’un dévouement remarquables et peuvent maintenant avoir la volonté de participer à la plus grande étape de la course grâce au nouveau partenariat de la série W avec Formule 1 », a ajouté Bond Muir.

«Nos huit courses l’année prochaine nous mèneront à travers l’Europe et les Amériques et nos 18 pilotes représentent 12 pays, nous aidant à améliorer la portée et l’impact de la Série W à l’échelle mondiale et à réaliser notre mission d’inspirer les filles. et aux femmes du monde entier », a déclaré Bond Muir en conclusion.

Le calendrier des catégories féminines débutera en juin prochain au Paul Ricard et tous ses rendez-vous accompagneront la Formule 1. La finale est prévue en octobre au Hermanos Rodríguez au Mexique.

