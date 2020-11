Accélère de 0 à 100 kilomètres / heure en 2,9 secondes

Lance un nouveau moteur V6 de 3,0 litres avec 630 chevaux

La Maserati MC20 est la première voiture de sport haute performance de la Maison Trident au cours des 15 dernières années. Présenté en septembre 2020, il développe 630 chevaux et a été créé pour devenir la nouvelle référence de l’entreprise. Dans le futur, une version cabrio et une version entièrement électrique arriveront. Son prix de départ est de 243 400 euros.



La présentation de Maserati MC20 a été retardé à cause de Covid19 jusqu’au 9 septembre, lorsqu’il s’est finalement imposé comme l’héritier spirituel de MC12. Parmi ses rivaux se trouvent des modèles tels que l’Audi R8, la Ferrari F8 Tributo ou la McLaren 570GT Coupé.

Par curiosité, notez que le prototype de test arborait une carrosserie dérivée de l’Alfa Romeo 4C. L’entreprise a affiné la voiture de sport sur les routes qui abritaient autrefois la Targa Florio.

MASERATI MC20: EXTÉRIEUR

le Maserati MC20 Il mesure 4,67 mètres de long et 1,96 mètre de large, avec une hauteur de 1,22 mètre et un empattement de 2,70. Son poids en ordre de marche est de 1 470 kilos.

Le véhicule présenté en septembre 2020 est la version coupé, mais la marque a également confirmé le lancement futur d’une variante cabriolet.

De Modène, ils expliquent que la raison du MC20 est de représenter “l’identité historique de la marque avec toute l’élégance, la performance et le confort” que l’on associe à la maison italienne. La conception de la voiture de sport a été achevée fin 2018, deux ans avant sa présentation au monde.

Maserati Il a investi 2000 heures de main-d’œuvre dans la soufflerie Dallara, créateurs du châssis, et 1000 heures supplémentaires dans des simulations CFD pour affiner l’aérodynamique du MC20, qui enregistre un coefficient Cx légèrement inférieur à 0,38.

La firme a créé six nouvelles couleurs spécialement conçues pour sa voiture de sport. Il s’agit du blanc Bianco Audace, du jaune Giallo Genio, du rouge Rosso Vincente, du bleu Blu Infinito, du noir Nero Enigma et du gris Grigio Misterio.

MASERATI MC20: INTÉRIEUR

le Maserati MC20 trouver un équilibre entre sportivité et confort. Alors que l’habitacle est minimaliste et sportif, les concepteurs de Modène n’ont pas fait la dernière once dans l’effort de créer leur nouvelle supercar. Bien que la fibre de carbone soit bien présente, elle coexiste avec des concessions telles qu’un écran central ou un système de climatisation.

le MC20 Il dispose de deux écrans de 10 pouces. L’un fait office de tableau de bord et l’autre préside le tableau de bord pour contrôler le système d’infodivertissement et plusieurs paramètres du véhicule. En fait, la marque a réduit les contrôles physiques au minimum. Il conserve le sélecteur de mode de conduite -GT, Wet, Sport, Corsa, ESC Off pour désactiver l’électronique- et deux boutons pour sélectionner le sens de marche qui remplacent le levier de vitesses classique.

Les cames situées derrière le volant sont ancrées à la colonne de direction et ne sont pas liées au mouvement du volant.

MASERATI MC20: ÉQUIPEMENT

le Maserati MC20 offre une connectivité via le programme Maserati Connect. Comprend la navigation connectée, Alexa intégrée et un point d’accès Wi-Fi.

MASERATI MC20: MÉCANIQUE

Le moteur qui intègre le Maserati MC20 Il s’agit d’un V6 biturbo de 3,0 litres capable de développer une puissance de 630 chevaux et un couple maximal de 730 Newton mètres. C’est le moteur qui remplace le V8 d’origine Ferrari utilisé par la marque jusqu’à présent.

Sa vitesse maximale est de plus de 325 kilomètres / heure – la marque n’a pas révélé exactement ce que c’est – et elle accélère de 0 à 100 en moins de 2,9 secondes. Pour passer de 0 à 200 kilomètres / heure, il faut 8,8 secondes. La firme annonce une consommation combinée de 11,6 litres aux 100 kilomètres avec des émissions de 265 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.

Ce nouveau moteur V6 sera utilisé dans les remplacements du Maserati GranTurismo Oui GranCabrio, ainsi que dans la Maserati Grecale. Cependant, la puissance dont il dispose dans ces véhicules sera sûrement inférieure à celle du MC20

La boîte de vitesses est automatique à double embrayage avec huit vitesses et le système de traction arrière.

Une version tout électrique du Maserati MC20 qui, en plus, sera à traction intégrale. On parle de l’année 2022 au plus tôt.

Moteur Maserati Nettuno

MASERATI MC20: PRIX

Le prix de départ du Maserati MC20 en Espagne, il est de 243 400 euros.

MASERATI MC20 STIRLING MOSS

En mai 2020, Maserati a annoncé qu’elle consacrerait une unité du MC20 à son ancien pilote de Formule 1 dans les années 1950: Stirling Moss, décédé le 12 avril à l’âge de 90 ans.

La livrée définitive de la MC20 Stirling Moss imitera les couleurs de la Maserati Eldorado, qui devint en 1958 la première voiture en Europe à être sponsorisée par une marque non liée au monde du sport automobile. La voiture a fait ses débuts à Monza en juin 1958, avec Moss au volant.

La marque italienne a partagé plusieurs photographies de la MC20 portant le nom «Stirling Moss» dans la même police et la même couleur que dans la voiture d’antan. Au-delà de l’hommage, ce sont les photographies les plus claires à ce jour de la nouvelle voiture de sport de la maison du trident, dont la présentation a été retardée en raison de la crise des coronavirus.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date de mise à jour 11/09/2020 Nous avons assisté au lancement de la Maserati MC20 en Espagne. 15/10/2020 Le prix de la Maserati MC20 en Espagne est annoncé. 09/09/2020 Présentation de la Maserati MC20. 31/08/2020 Maserati publie le dernier teaser du MC20. 07/02/2020 Spécifications du moteur; date de présentation. 07/01/2020 Première image du moteur MC20, la Maserati Nettuno. 24/06/2020 Les premiers détails du moteur Maserati MC20 sont confirmés. 22/05/2020 Phase d’essais sur les routes de Targa Florio. 13/05/2020 Une édition spéciale dédiée à Stirling Moss confirmée. 22/04/2020 Maserati retarde la présentation du MC20 jusqu’en septembre. 03/05/2020 Photographies de la voiture finale avec décoration de camouflage. 24/02/2020 Présentation confirmée en mai 2020.

