Le directeur de course de F1 pense que ce n’était pas dangereux

L’Australien souligne que la sécurité est primordiale pour la FIA

Certaines décisions de direction de course ont été embourbées dans la controverse lors du GP de Turquie. L’une d’elles était qu’il avait été décidé de commencer la Q2 samedi alors qu’une grue enlevait toujours la voiture de Nicholas Latifi. Michael Masi a défendu que ce n’était pas quelque chose de dangereux.



Jusqu’à ce que la grue ait terminé son travail, un double drapeau jaune a été conservé dans cette zone. Cependant, les pilotes étaient très critiques de ne pas attendre quelques minutes. Malgré cela, Masi a expliqué les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas fait, bien qu’il admette qu’il aurait peut-être agi différemment s’il avait étudié la situation maintenant.

«J’étais assez proche de la barrière, la grue était en route et ils nous ont assuré que la piste serait en bon état et vraiment propre. En regardant tout, j’étais plus que confortable avec les garanties locales à cet égard. Avec le recul, vous auriez fait quelque chose de différent, mais sur la base de tout cela et des informations disponibles à l’époque, c’est la décision que nous avons prise », a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par le portail ..net.

Bien qu’il pense que la bonne chose a été choisie à ce moment-là, l’Australien a clairement indiqué que ce qui s’est passé sera examiné pour agir de la meilleure façon possible la prochaine fois que quelque chose de similaire se produira. De plus, il s’assure que le plus important pour la FIA est de garantir à tout moment la sécurité des pilotes et des commissaires sportifs.

«Du point de vue de la FIA, nous examinons chaque incident qui se produit à tout moment d’une session ou en dehors d’une session, qu’il soit mineur ou majeur, et nous apprenons continuellement de ce qui se passe. Nous continuerons donc à apprendre de la même manière qu’une équipe apprend. sur différents éléments pendant un week-end et entre les week-ends. La sécurité est notre priorité numéro un », a-t-il conclu.

