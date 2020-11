Il ne doute pas que le Red Bull sera champion quand il aura une voiture à égaler

Il pense que s’il trouve actuellement deux dixièmes, il fera souffrir les pilotes Mercedes

Felipe Massa assure que Max Verstappen n’a pas encore eu une voiture assez bonne pour remporter le championnat du monde de Formule 1. L’ancien pilote est clair que le Néerlandais est un talent très spécial et sera sans aucun doute champion du monde à l’avenir, quand il aura le armes nécessaires dans votre voiture.



Massa ne doute pas que Verstappen soit un talent particulier, mais soutient que malgré avoir passé cinq saisons dans l’élite de la Formule 1, Red Bull ne lui a pas donné une voiture capable de se battre avec Mercedes pour le titre. Bien sûr, dès qu’il l’a, le Brésilien assure qu’il sera champion du monde.

«Pour commencer, Max est un talent spécial, un futur champion de Formule 1, je n’en doute pas. Le seul problème, c’est qu’il n’a toujours pas eu une voiture assez bonne pour être champion du monde “, Massa a reconnu dans une interview pour Ziggo F1 Café.

“Il a tout, c’est le talent le plus incroyable. Il faut être honnête, au début il était très rapide mais il a aussi fait beaucoup d’erreurs. Il a perdu beaucoup d’opportunités à cause de ses erreurs. C’est normal quand on est jeune, mais maintenant on ne voit plus ça en lui. Il est maintenant prêt à remporter le championnat », a-t-il ajouté.

Massa estime qu’à l’heure actuelle, Verstappen pourrait utiliser deux dixièmes de plus comme un gant, avec lequel il pourrait être encore plus proche de Mercedes d’un tour, voire les surpasser en voyant le développement des dernières classifications. Le Brésilien est convaincu qu’il trouvera bientôt ces deux dixièmes, car ce serait d’une grande aide pour augmenter le spectacle que les fans du monde entier aspirent.

“Cela l’aiderait beaucoup à trouver deux dixièmes de plus sur sa voiture, j’espère qu’il pourra le faire bientôt. Ce serait très bien pour tous les fans de Formule 1 dans le monde “, Massa commente pour conclure.

Verstappen, avec sa RB16, a été le seul homme capable de tenir tête aux deux pilotes Mercedes jusqu’à présent cette saison. Max a divisé les deux voitures noires à quatre reprises au total – Hongrie, Espagne et qualifications et course en Russie – et avec Pierre Gasly, il a été le seul pilote en dehors de Mercedes à avoir remporté une course en 2020. Le Néerlandais eux a remporté le match lors du GP du 70e anniversaire.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard