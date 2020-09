Date publiée: 3 septembre 2020

Mattia Binotto a suggéré qu’il appartenait à d’autres de décider s’il était à la hauteur de la tâche d’être le directeur de l’équipe Ferrari.

Binotto est associé à Ferrari depuis 25 ans après avoir rejoint la Scuderia pour la première fois en 1995, mais il a pleinement émergé sous les projecteurs au début de 2019 en étant choisi comme remplaçant de Maurizio Arrivabene en tant que directeur de l’équipe.

Jusqu’à très récemment, Binotto avait joué un rôle de duel chez Ferrari, combinant son nouveau rôle de chef d’équipe avec son ancien de directeur technique.

Il se concentre désormais uniquement sur le rôle principal de l’équipe après que Ferrari a annoncé un remaniement du personnel en juillet, mais, alors que Ferrari glisse dans le classement, il en va de même pour les questions sur la capacité de Binotto à être le chef de l’équipe.

«Toute l’équipe est responsable [for the current predicament], moi-même en tant que chef d’équipe d’abord », a déclaré Binotto.

«Suis-je le bon homme ou pas [for the job], [it is] pas moi-même pour répondre.

« Combien de temps cela prendra-t-il? Je pense que si vous regardez en arrière tous les cycles gagnants, cela fait toujours de nombreuses années.

«Il n’y a pas de balles d’argent en F1. Patience et stabilité sont de mise.

«Le moteur est gelé cette saison, nous ne pouvons donc rien y faire. Nous le développons pour la saison prochaine, et il progresse bien sur le banc d’essai en ce moment.

«Sur la voiture, il y a des restrictions, alors quel est le plan pour nous? Le plan principal se concentre sur les prochaines saisons – non seulement 2021 mais aussi certainement aussi 2022.

«Pour bien faire la saison prochaine, nous devons également essayer de comprendre les faiblesses d’aujourd’hui et nous assurer que nous y remédions.»

Pendant ce temps, avant la course à domicile de Ferrari à Monza, le week-end du Grand Prix d’Italie sera le premier à interdire purement et simplement les réglages du mode moteur en qualifications et Binotto est intrigué de voir quel impact cela a, le cas échéant, sur l’ordre hiérarchique de la Formule 1. .

«C’est un circuit où les performances de puissance sont importantes, certainement là où nous ne sommes pas les meilleurs», at-il ajouté.

«Cela peut affecter certaines équipes. Je serai curieux de voir combien, quelle équipe, je pense que ce sera intéressant à cet égard.

«C’est un circuit qui a une haute sensibilité à la puissance, surtout s’il change un peu l’équilibre de la compétitivité dans la qualité elle-même, et nous savons à quel point il est important de commencer en tête, car lorsque vous êtes dans le trafic, il est toujours plus difficile de faire fonctionner la voiture.

