Date publiée: 31 août 2020

Mattia Binotto n’a «rien» à dire à Toto Wolff après que le patron de Mercedes ait blâmé «certains membres» de Ferrari pour l’effondrement de l’équipe.

A défaut de sortir de Q2 au Grand Prix de Belgique, une course dans laquelle Ferrari a bloqué la première ligne de la grille 12 mois plus tôt, Wolff a déclaré que «certains membres» de Ferrari étaient responsables.

Bien qu’il n’ait pas pointé du doigt Binotto, Wolff a par le passé clairement indiqué qu’il n’était pas fan de lui.

Il a déclaré à Motorsport-Magazin.com: «Ferrari est une marque emblématique et ils devraient courir tout en avant.

«Ce n’est pas bon pour la Formule 1, ce n’est pas bon pour la compétition en tête.

«Je ressens beaucoup avec tous les Tifosi et les employés de Ferrari pour ce manque de performance.

«À la fin, il faut s’interroger sur les priorités qui ont été fixées ces derniers temps et d’où vient le manque de performance. Mais dans l’ensemble, personne des fans et de Ferrari ne mérite un tel résultat.

«Il est faux de dire« priorités Ferrari », car cela entraîne Ferrari et tout le monde chez Ferrari dans ce domaine. Ce sont peut-être les décisions qui ont été prises au sein de l’équipe, par certains membres de l’équipe. »

Binotto a pratiquement dit à Wolff de garder ses opinions pour lui.

« Je sais qu’il y a des gens dans d’autres équipes qui aiment parler de notre situation et de nos fans », le cite Motorsport-Total.com comme ayant déclaré à Sky F1 en Italie.

«Je ne veux rien lui dire.

«Je sais ce qui se passe. Je suis moi-même fan et je sais exactement ce qui se passe avec nous.

«Je travaille dans cette usine depuis 25 ans. Nous connaissons nos priorités et nous savons qu’il n’y a pas de secrets en Formule 1. Il suffit de se développer le plus rapidement possible et d’essayer de définir les bonnes priorités.

Il reconnaît cependant que le week-end du GP de Belgique, qui a vu Sebastian Vettel terminer P13 à la P14 de Charles Leclerc a été un mauvais week-end pour la Scuderia.

«C’est vrai que ce fut un très mauvais week-end pour nous», a-t-il déclaré. «Très décevant, frustrant.

«J’espère que nous pourrons transformer cela en une détermination à faire mieux à l’avenir.

«Pourquoi la performance était-elle si mauvaise? Tout d’abord, Spa est une piste où l’on a besoin de puissance et d’efficacité aérodynamique. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière nos faiblesses.

«Mais en même temps, je pense: quelle que soit la raison, que nous devons bien sûr comprendre, nous avons été vaincus. Même en qualifications.

«Nous ne sommes pas du tout satisfaits. Mais nous devons regarder vers l’avenir et convertir cette frustration en détermination. »

Binotto a ajouté: «Ce sera certainement une période difficile, mais l’équipe reste solidaire et se rassemble. C’est la chose la plus importante.

«Je dois pousser le développement à la maison en toute sécurité et m’assurer que les gens ne sombrent pas dans la frustration. Cela ne serait pas utile. Nous ne devons pas regarder en bas.

L’Italien dit qu’il est convaincu que Ferrari peut et reviendra sur la voie de la victoire.

Il a déclaré: «Nous savons ce que nous avons accompli dans le passé et il n’ya aucune raison pour que nous ne puissions pas le refaire à l’avenir.

«Nous devons nous concentrer sur les prochains objectifs maintenant et essayer de les atteindre le plus rapidement possible.»

Ferrari est actuellement cinquième du championnat des constructeurs avec 61 points, 203 derrière Mercedes.

