Artisan exclusif de valises personnalisées pour voitures de sport Ferrari

Il était également fournisseur des housses de F1 et Enzo a proposé d’être sponsor.

Ferrari dit au revoir à Mauro Schedoni, l’artisan qui fabrique des valises sur mesure pour les voitures de sport de la marque depuis plus de 40 ans. Mais non seulement cela, Schedoni a également été impliqué ces dernières années dans les travaux de rembourrage du département “ Ferrari Classiche ” et a été le fournisseur des housses de la Scuderia Formula 1 de 1983 à 2006.



Schedoni est décédé le 14 janvier, après l’aggravation d’une tumeur qui, ces derniers mois, l’avait contraint à quitter l’entreprise “ Cuoio Schedoni ”, pour laquelle il a travaillé la majeure partie de sa vie, comme le rapporte La Gazzetta di Modena. . Schedoni, décédé à l’âge de 78 ans, servait des marques telles que Ferrari, Aston Martin, Lamborghini ou Bugatti.

Il a hérité du magasin de chaussures de sa famille, mais dans les années 1970, il a remodelé l’entreprise et s’est spécialisé dans les valises en cuir et sur mesure pour les voitures de sport Ferrari. Au fil des années, le designer de Modène a noué des liens avec la Scuderia et est devenu son fournisseur exclusif.

Suite à son succès avec Ferrari, Schedoni a fondé la société «Cuoio Designer», qui au fil des ans est devenue «Cuoio Schedoni». De plus, celui de Modène avait une amitié très étroite avec Enzo Ferrari – qui l’aimait beaucoup et appréciait ses produits – et pour cette raison, ils ont décidé d’augmenter leur collaboration avec la Formule 1.

En 1983, Schedoni a commencé une collaboration avec Ferrari pour fournir à l’équipe des housses de siège pour leurs voitures de Formule 1. De plus, Enzo a proposé d’être son sponsor sans avoir à contribuer d’argent et son logo a commencé à se démarquer sur les sièges de toutes les Ferrari F1.

Enfin, il faut mentionner que la plupart des créations de Schedoni ont été réalisées avec des pièces jetées par le service qualité. À partir de ces pièces, il a également réalisé des agendas, des documents, des trophées et toutes sortes d’objets pour la marque «Il Cavallino Rampante».

