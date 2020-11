Le Néerlandais Max Verstappen a réalisé le meilleur temps lors de la dernière séance d’essais du Grand Prix de Bahreïn, devenant ainsi le pilote qui pourrait mettre la Mercedes mal à l’aise en qualifications.

Les tests ont été réalisés dans la journée, le dernier étant dans ces conditions. Là, Max Verstappen a établi un temps de 1: 28,355, battant Lewis Hamilton par 0,263 et Valtteri Bottas par 0,366. Pendant ce temps, Alex Albon – avec la voiture réparée après la violente collision d’hier dans la séance du soir – a terminé quatrième, à 0,663s de son coéquipier Red Bull.

De la cinquième à la huitième place, les positions des pilotes McLaren et AlphaTauri ont été entrecoupées avec Carlos Sainz, Pierre Gasly, Lando Norris et Daniil Kvyat. Après eux, les pilotes de Racing Point, Lance Stroll et Sergio Pérez, ont bouclé le top 10.

De la onzième à la quinzième étape, les pilotes Renault Daniel Ricciardo et Esteban Ocon et les pilotes Ferrari Sebastian Vettel et Charles Leclerc ont terminé. Le quatorzième était Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo. Son coéquipier Kimi Räikkönen a terminé dix-neuvième.

Finalement, George Russell de Williams a réalisé le seizième temps, montrant qu’il pourrait avoir la possibilité de passer en Q2. Son partenaire Nicholas Latifi était le dernier. Pendant ce temps, les pilotes Haas Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont pris les 17e et 18e places.

Les conducteurs ont principalement testé le composé mou, qui présente un haut niveau de dégradation par rapport à l’asphalte rugueux de Sakhir. Ce sera le pneu qui sera principalement utilisé lors des qualifications.

À l’issue de la séance, la voiture de Lewis Hamilton a calé au bout de la voie des stands et a dû être aidée par ses mécaniciens.

GP de Bahreïn – Test gratuit 3

Pos. Pilotes Team National Time Gap Laps Event 1 M. Verstappen Red Bull HOL 1: 28.355 -.— 11 2 L. Hamilton Mercedes GBR 1: 28.618 +0.263 12 3 V. Bottas Mercedes FIN 1: 28.721 +0.366 14 4 A. Albon Red Bull TAI 1: 29.018 +0.663 12 5 C. Sainz McLaren ESP 1: 29.455 +1.100 12 6 P. Gasly AlphaTauri FRA 1: 29.472 +1.117 16 7 L. Norris McLaren GBR 1: 29.567 +1.212 8 8 D.Kvyat AlphaTauri RUS 1: 29 585 +1 230 17 9 L. Stroll Racing Point CAN 1: 29 660 +1 305 13 10 S. Pérez Racing Point MEX 1: 29 672 +1 317 12 11 D. Ricciardo Renault AUS 1: 29 684 +1 329 9 12 E. Ocon Renault FRA 1: 29.691 +1.336 11 13 S.Vettel Ferrari ALE 1: 29.859 +1.504 15 14 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1: 29.970 +1.615 10 15 C. Leclerc Ferrari MON 1: 30.183 +1.828 14 16 G Russell Williams GBR 1: 30.559 +2.204 16 17 R. Grosjean Haas FRA 1: 30.652 +2.297 16 18 K. Magnussen Haas DIN 1: 30.759 +2.404 12 19 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1: 30.823 +2.468 16 20 N. Lafiti Williams CAN 1: 30.917 +2.562 19