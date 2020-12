Le Néerlandais Max Verstappen a signé le meilleur temps lors de la dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Sakhir. Cela envoie une alerte aux pilotes Mercedes Valtteri Bottas et George Russell, qui ont terminé respectivement deuxième et septième.

Cette dernière séance a montré à quel point le classement sera compliqué et fermé, non seulement à cause des horaires mais aussi à cause du trafic, notamment en Q1. De P3 à P14, il n’y a que 0,4s.

Avec un temps de 54,064, Max Verstappen de Red Bull a devancé Valtteri Bottas de Mercedes 0,2 s et Pierre Gasly d’AlphaTauri 0,3 s pour la troisième. Le top 10 a été complété par Esteban Ocon de Renault, Lando Norris de McLaren, Alex Albon de Red Bull, George Russell de Mercedes, Racing Points de Sergio Pérez et Lance Stroll, et Carlos Sainz de McLaren.

La piste s’est sensiblement améliorée dans la dernière partie de la session. Avec le composé souple, ces records continueront sans aucun doute à baisser dans les classements.

Le seul pilote qui a eu des problèmes était Sebastian Vettel. Ferrari a changé le groupe motopropulseur par précaution et n’a pas réussi à être dans la dernière partie de la session. Il a terminé quinzième et son coéquipier Charles Leclerc treizième.

A 20h00, le classement du Grand Prix de Sakhir débutera par Diffusion en direct de F1Latam.com.

Heures dans tous les pays.

Ce sont les moments de la session.

Sakhir GP – Essais gratuits 3

Pos.Pilotes Equipe Nationale Time Gap Tours Event 1 M. Verstappen Red Bull HOL 54.064 -.— 23 2 V.Bottas Mercedes FIN 54.270 +0.206 20 3 P. Gasly AlphaTauri FRA 54.427 +0.363 24 4 E. Ocon Renault FRA 54.453 +0.389 21 5 L. Norris McLaren GBR 54.606 +0.542 15 6 A. Albon Red Bull TAI 54.629 +0.565 22 7 G. Russell Williams GBR 54.664 +0.600 20 8 S.Pérez Racing Point MEX 54.678 +0.614 20 9 L. Stroll Racing Point CAN 54.693 +0.629 18 10 C.Sainz McLaren ESP 54.720 +0.656 16 11 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 54.845 +0.781 20 12 D.Kvyat AlphaTauri RUS 54.850 +0.786 23 13 C. Leclerc Ferrari MON 54.854 +0.790 21 14 D . Ricciardo Renault AUS 54.857 +0.793 15 15 S. Vettel Ferrari ALE 54.858 +0.794 17 16 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 55.171 +1.107 20 17 K. Magnussen Haas DIN 55.347 +1.283 19 18 N. Lafiti Williams CAN 55.493 +1.429 21 19 P. Fittipaldi Haas BRA 55,666 +1,602 21 20 J. Aitken Williams GBR 55,670 +1,606 23