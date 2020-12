Max est parti de la pole et a mené la course du début à la fin

Verstappen remporte sa deuxième victoire de l’année

Max Verstappen a été choisi par les fans comme pilote du jour pour le Grand Prix de F1 d’Abu Dhabi 2020. Le pilote Red Bull a mené la course du début à la fin, a contrôlé le rythme et a géré les pneus pour ajouter sa deuxième victoire de la saison.



Celui des Pays-Bas a remporté la dernière victoire de la saison après avoir réalisé la pole hier par 25 millièmes. Les Mercedes étaient les favorites samedi, mais Verstappen a frappé la table et est parti du sommet aujourd’hui. Son départ était bon, il a réussi à ouvrir une brèche dans les premiers mètres avec Valtteri Bottas et de là, il a roulé vers la victoire.

L’une des clés de la carrière de Verstappen a été sa gestion des pneus. Il a fait la même stratégie que de nombreux autres pilotes sur la grille et a profité de la voiture de sécurité pour monter le pneu dur.

A 30 tours de l’arrivée au drapeau à damier, il doutait de pouvoir atteindre l’arrivée avec ces pneus, mais il a su s’en occuper pour franchir la ligne d’arrivée 15 secondes devant Bottas.

Vers la fin de la course, il se plaignait de quelques vibrations, mais rien de significatif. Il n’avait pas non plus de problèmes d’équilibre et même lors des derniers tours, il disait à son équipe à la radio qu’ils pouvaient réduire la puissance du moteur.

Il était également proche du tour le plus rapide, mais Daniel Ricciardo lui a pris le dessus dans le dernier tour. Pour tout cela, les fans ont applaudi son travail et en ont fait le pilote du jour.

En sortant de la voiture, Verstappen a avoué que cette saison avait été sa meilleure à ce jour. Il est resté très proche du finaliste et c’est pourquoi il sait ce qu’il demandera ce Noël: continuer la séquence et être plus compétitif en 2021 dès la première course.

