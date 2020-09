Date publiée: 3 septembre 2020

Max Verstappen a trouvé «incroyable» de se voir demander si la domination de Mercedes en 2020 affectait sa «motivation».

Après une bonne fin de 2019, le Néerlandais est entré dans cette saison avec de grands espoirs de relever un défi pour son premier championnat du monde.

Et si Verstappen est sans doute dans la forme de sa vie, la Red Bull RB16 n’est pas tout à fait au niveau de la Mercedes W11.

Verstappen a cependant remporté une course cette année, celle du Grand Prix du 70e anniversaire où il a dominé les débats, il a donc trouvé cela «incroyable» lorsque sa motivation a été remise en question alors qu’il parlait aux médias avant le Grand Prix d’Italie.

«Je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que vous ne seriez pas motivé», a-t-il déclaré.

«Vous avez l’un des meilleurs emplois au monde, vous conduisez des voitures ultra rapides. Et je conduis troisième ou deuxième, et j’ai remporté une victoire. Je trouve donc incroyable que les gens pensent que vous ne seriez pas motivé.

«C’est vraiment stupide. J’adore ce que je fais. Chaque week-end, je viens ici et j’adore conduire la voiture, et je veux bien sûr essayer de les défier, mais si ce n’est pas possible, je me contenterai du meilleur résultat possible dans la voiture que j’ai, et je l’apprécie toujours. «

Le conseiller Red Bull, le Dr Helmut Marko, a été très éloquent à l’approche du GP d’Italie, affirmant que la course au titre était toujours «grande ouverte» pour Verstappen.

L’écart avec Hamilton est de 47 points, mais Verstappen dit selon toute vraisemblance que Red Bull est «trop lent» pour remporter le championnat du monde.

«Eh bien, nous n’abandonnerons pas, mais je suis très réaliste qu’en ce moment, nous sommes trop lents. Nous avons besoin de chance pour gagner des courses et gagner des points », a-t-il admis.

« Comme pour le moment, il semble que nous soyons toujours dans un combat de championnat, mais à chaque course, je perds plus ou moins sept points, donc à un moment donné, ce sera bien sûr très grand, l’écart. Comme je l’ai dit, pour être réaliste, je pense que c’est bien.

«Mais chaque week-end, j’essaie bien sûr d’en tirer le meilleur parti. Je veux dire, ce n’est pas comme si j’étais en panne ou quoi que ce soit, mais soyez réaliste. Je pense qu’à Spa encore une fois, nous étions une demi-seconde de moins par tour par rapport à eux, donc vous ne pouvez pas vraiment les combattre pour le moment. »

🗣 « Monza est super rapide, ce qui le rend très amusant à conduire mais cela peut aussi être un défi pour nous. Les virages à grande vitesse sont toujours excitants… » @ Max33Verstappen sur le temple de la vitesse! 🏁 #ItalianGP 🇮🇹 # F1 pic.twitter.com/NtXmwIbIVL – Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 3 septembre 2020

Red Bull a fait pression pour l’interdiction du «mode quali» qui entrera en vigueur à partir du GP d’Italie, mais le seul bon que Verstappen y voit est qu’il n’aura pas à travailler aussi dur dans le cockpit.

«Pour être honnête, cela rend tout un peu plus facile», dit-il.

«Non pas que c’était très difficile avant, mais vous restez simplement dans un mode pour le redémarrage, ou pour démarrer, et c’est un peu mieux je suppose.

«Après les qualifications, nous ne sommes normalement pas autorisés à changer quoi que ce soit sur la voiture. Mais nous avons bien sûr été autorisés à changer de mode moteur.

« Donc je suppose que si vous voulez aller dans la même direction, je suppose que c’est une bonne chose de le faire aussi avec le moteur. »

Mettez la main sur la collection officielle Red Bull 2020 via la boutique de Formule 1

Verstappen s’attend à ce que la directive technique rapproche Red Bull de quelques dixièmes de Mercedes en qualifications, mais ne pense pas que cela lui fera beaucoup de bien en course.

«Je pense que pour eux, c’est quelques dixièmes, pas tellement pour nous», a-t-il déclaré à Sky F1.

«Mais à la fin de la journée, peut-être que vous vous rapprochez un peu plus en qualifications, mais quand vous regardez la course – Spa aussi – je suis peut-être une demi-seconde plus lent, et cela ne va pas changer parce que dans la course vous courez dans les modes normaux.

«Je ne m’attends à aucun miracle, je suis réaliste, et il serait un peu insensé de penser soudainement que nous allons être plus rapides qu’eux. Je suis toujours très réaliste. Je m’attends donc à être peut-être un peu plus proche en qualifications, mais la course sera la même.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.