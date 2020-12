Le documentaire sera présenté en première le 17 décembre sur Ziggo Sport

Max Verstappen sort son propre documentaire la semaine prochaine. Le pilote Red Bull découvre qu’il travaille à raconter son histoire depuis trois ans.



Verstappen publiera son propre documentaire la semaine prochaine. C’est un série documentaire fragmenté en plusieurs chapitres, dans le style de «Drive to Survive» de Netflix. Le projet premières jeudi 17 décembre, sur la chaîne de télévision néerlandaise Ziggo Sport et sur la plateforme de divertissement Ziggo Movies & Series.

“C’est un projet sur lequel nous travaillons depuis trois ans. Ma série documentaire officielle” Max Verstappen: Whatever It Takes “. Elle sera disponible sur Ziggo Sport et Ziggo Movies & Series à partir du 17 décembre. J’espère que vous la verrez! Aimez-le! »A annoncé Verstappen ce matin.

Dans le documentaire, Max raconte ses trois dernières années chez Red Bull et partage des anecdotes telles que ce qu’il a ressenti lorsqu’il a remporté sa première victoire en Formule 1.

Quelque chose de spécial arrive … @ZiggoSport @ ZiggoSportF1 pic.twitter.com/XAmGUhcWKP – Max Verstappen (@ Max33Verstappen) 8 décembre 2020

Cela servira également à rencontrer l’environnement le plus proche de Max et les personnes qui l’ont aidé à être le pilote qu’il est aujourd’hui, comme son père, l’ancien pilote de Formule 1 Jos Verstappen. Le rôle important que sa mère a joué dans le développement de sa carrière approche également. Le documentaire contient des témoignages de personnes du paddock comme David Coulthard ou Helmut Marko lui-même.

Bien qu’elle soit diffusée exclusivement sur Ziggo Sport, la chaîne partage généralement son contenu sur sa chaîne YouTube quelques jours plus tard.. Il faudra être vigilant pour ne pas rater ce petit bijou ce Noël. Pour l’instant, voici la bande-annonce pour vous aider à démarrer:

C’est un projet sur lequel nous travaillons depuis trois ans! Ma série documentaire officielle «Max Verstappen – Tout ce qu’il faut». Il sera diffusé sur @ZiggoSport et la plateforme Ziggo Movies & Series à partir du 17 décembre. J’espère que vous allez l’aimer! pic.twitter.com/DfZXNsmvUN – Max Verstappen (@ Max33Verstappen) 10 décembre 2020

Max a fait ses débuts en Formule 1 en 2015 et l’année suivante, il a été promu dans la première équipe Red Bull. Cette saison est sa sixième en Formule 1. Dans cette période, à 23 ans, il a accumulé neuf victoires, deux pole positions, dix tours les plus rapides et 41 podiums au Gran Circo.

