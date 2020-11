Le pilote néerlandais Max Verstappen a réalisé le meilleur temps lors de la deuxième séance d’essais gratuits du Grand Prix de Turquie. Encore une fois, les conditions de piste ont été difficiles pour les 20 coureurs, bien que le rythme ait augmenté grâce à la surface améliorée et également en raison du composé moyen et souple qui ont été utilisés lors de cette séance d’entraînement.

Demain à 12h00 à Istanbul la troisième et dernière séance d’essais gratuits débutera et plus tard à 15h00 le classement du Grand Prix de Turquie avec Diffusion en direct de F1Latam.com.

Voici les moments de la session:

GP de Turquie – Test gratuit 2

Pos. Pilotes Team National Time Gap Laps Event 1 M. Verstappen Red Bull HOL 1: 28.330 -.— 37 2 C. Leclerc Ferrari MON 1: 28.731 +0.401 45 3 V. Bottas Mercedes FIN 1: 28.905 +0.575 42 4 L. Hamilton Mercedes GBR 1: 29.180 +0.850 39 5 A. Albon Red Bull TAI 1: 29.363 +1.033 42 6 D. Kvyat AlphaTauri RUS 1: 29.689 +1.359 43 7 P. Gasly AlphaTauri FRA 1: 29.944 +1.614 43 8 S.Vettel Ferrari ALE 1: 30.022 +1.692 41 9 L. Stroll Racing Point CAN 1: 30.297 +1.967 37 10 L. Norris McLaren GBR 1: 30.907 +2.577 39 11 S. Pérez Racing Point MEX 1: 31.104 +2.774 38 12 E. Ocon Renault FRA 1: 31.380 +3.050 36 13 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1: 31.493 +3.163 39 14 C. Sainz McLaren ESP 1: 31.498 +3.168 40 15 D. Ricciardo Renault AUS 1: 31.660 + 3.330 35 16 K . Räikkönen Alfa Romeo FIN 1: 31 932 +3 602 43 17 G. Russell Williams GBR 1: 32 302 + 3 972 39 18 R. Grosjean Haas FRA 1: 32 570 +4 240 33 19 K. Magnussen Haas DIN 1: 32 807 +4 477 37 20 N. Lafiti Williams CAN 1: 33.488 +5.158 40