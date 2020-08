Max Verstappen était très satisfait de sa performance en qualifications à Spa, car il s’attendait à être beaucoup plus loin derrière Mercedes.

Le Néerlandais s’installera à sa place familière de P3 sur la grille du Grand Prix de Belgique après s’être qualifié 0,526s plus lentement que le poleman Lewis Hamilton.

Il est cependant venu très près de nier Valtteri Bottas P2, terminant Q3 seulement 0,015 s plus lentement que l’homme Mercedes.

C’est confortablement ce qui se rapproche le plus d’une Merc en qualifications cette année, et compte tenu du fait que Spa est un circuit sensible à la puissance, Verstappen était très satisfait de ses efforts.

« Nous nous attendions à venir ici et, avec les longues lignes droites par ici, ce ne sera jamais la plus facile pour nous », a-t-il déclaré aux journalistes après les qualifications.

«Mais je pense que nous avons tout de suite réussi à trouver un bon équilibre sur la voiture en arrivant de FP1, donc ça aide.

«Ce fut un week-end positif et je n’avais pas vraiment à me plaindre.

«Si je ne me trompe pas, je pense que c’est ce que nous avons été le plus proche de Mercedes en qualifications sur la piste où nous ne nous attendions pas à ce que ce soit comme ça, alors oui, très, très heureux avec ça. Je pense que les qualifications se sont plutôt bien déroulées.

Verstappen a déclaré qu’il «manquait d’énergie un peu trop tôt» lors de son dernier tour en Q3 sur la radio de l’équipe alors qu’il était frustré par l’écart minimal avec Bottas et une place au premier rang.

Mais, réfléchissant après la séance, il n’était pas sûr que cela ait beaucoup changé son temps.

«Bien sûr, vous essayez de gérer l’énergie tout au long du tour, mais je pense que c’était probablement le moyen le plus rapide de faire le tour du tour», a-t-il expliqué.

«C’est juste toujours, quand vous descendez au bas du dernier virage, vous sentez que le moteur n’accélère pas aussi vite que la normale parce que vous manquez d’énergie.

«Mais, vous l’utilisez probablement ailleurs. C’est donc toujours ce sentiment. Probablement quand je reviens en arrière et que je regarde les données, c’est toujours le moyen le plus rapide, mais c’est parfois un sentiment étrange. «

Red Bull a excellé au rythme de la course cette saison, Verstappen reprenant la victoire au Grand Prix du 70e anniversaire.

Cependant, il n’est pas si sûr de pouvoir défier Hamilton pour la victoire à Spa avec le Britannique dans une classe à part en qualifications.

«Si vous regardez la différence de temps par rapport à Lewis, je ne pense pas que nous puissions soudainement commencer à nous battre. [with him], » il admit.

« Mais tu ne sais jamais. Et avec la météo également, j’espère que cela entrera en jeu et rendra la tâche un peu plus difficile pour tout le monde. Surtout autour de cette piste, s’il y a un peu de temps, ça le rend très amusant.

Le coéquipier de Verstappen, Alex Albon, s’alignera pour la course P5, même s’il était toujours 0,5 seconde plus lent que le Néerlandais.

«Une fois que nous avons été accrochés, en fait Q2 a été mon meilleur tour. Un peu déçu au troisième trimestre. Juste des petits morceaux mais évidemment [I was] un peu un loup solitaire dans la deuxième manche, donc c’était un peu plus difficile mais je suis content », a-t-il déclaré à Sky F1.

«Venant de FP1, la voiture s’est tout de suite sentie bien et elle n’a pas trop changé. Nous étions juste en train de le grignoter et ce fut une journée positive.

Verstappen a réussi à réaliser son tour le plus rapide en Q2 sur les pneus moyens pour assurer ceux du départ de la course demain.

Albon, cependant, avait besoin des softs pour réussir, il espère donc en faire bon usage au départ car ils se dégraderont probablement rapidement au fil de la course.

«Je n’avais pas vraiment le rythme sur les médiums pour me qualifier comme ça», a-t-il admis.

«Peut-être que nous l’avons fait, en y repensant. Nous allons commencer par les softs. Les départs sont évidemment importants ici. C’est un court terme, mais il est important d’être propre et de passer à travers et ensuite, nous verrons. Le degré est assez élevé ici, donc ce ne sera pas facile.

