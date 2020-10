Mazda continue de balayer ce 2020 avec des surprises pour tous ses adeptes. Il a récemment surpris en annonçant une édition spéciale anniversaire sur l’un de ses modèles, ainsi que la version TURBO du Mazda 3 et de CX-30. Désormais, la firme japonaise revient sur surprise en annonçant de nouvelles améliorations pour le Mazda CX-3 2021 au Mexique, tant en termes de sécurité que d’équipement.

Le CX-3 a deux versions: je Sport Oui Je grand tourisme, et à partir de son édition 2021, il disposera de six airbags qui étaient auparavant exclusifs au haut de gamme, mais ils seront désormais disponibles à partir de la version la plus basique. La version i Grand Touring, quant à elle, dispose d’un rétroviseur électrochromique.

Mazda CX-3 2020. / Photo: avec l’aimable autorisation de Mazda.

Esthétiquement et fonctionnellement, il aura des phares à LED, une caméra de recul, une climatisation automatique, une sellerie en cuir, un affichage tête haute, entre autres accessoires qui en font un SUV parfait.

Le système d’infodivertissement dispose d’un écran de 7 pouces, compatible avec Android Auto Oui Apple CarPlay, ainsi que toit ouvrant, roues de 18 ″ et frein de stationnement électrique.

Quant au propulseur, il a le même Moteur SKYACTIV-G de 2,0 litres, capable de générer 148 ch et 144 lb-pi. Dans les deux versions, il dispose d’une traction avant et d’une transmission automatique à six vitesses avec mode manuel et bouton de commande sport.

Au Mexique, son coût débute à 379900 pesos (17569,31 dollars), et rivalisera avec d’autres SUV du segment tels que le Volkswagen T-Cross, le KIA Soul, le Suzuki Vitara, le Honda HR-V, entre autres.

Selon les informations de Motorpasión, ce sont les spécifications de l’équipement que les deux versions du Mazda CX-3 auront.

. CX-3 i SPORT 379900 $ (17569,31 $),

-Freins ABS avec disques sur les quatre roues

-Contrôle de traction et de stabilité

-Six airbags

-Roues en aluminium de 18 pouces

-Feux antibrouillard LED

-Feux de jour

-Brûler

-Clé intelligente

-Couvercle pour la zone de chargement

-Revêtement en tissu

-Volant et levier de vitesses recouverts de cuir

-Infotenimiento avec écran 7 ″

-Compatibilité Android Auto et Apple CarPlay

-Ordinateur de voyage

-Contrôle de la vitesse de croisière

-Frein de stationnement électrique avec fonction de maintien automatique

-Capteur inversé

. CX-3 I GRAND TOURING 419900 $ (19419,20 $)

-Ajouter sur i Sport:

Phares à LED avec activation automatique

-Essuie-glace avec capteur de pluie

-Contrôle climatique automatique

-Rétroviseur électrochromique

-Revêtement en cuir

-Affichage tête haute

-Caméra inversée (remplace les capteurs)

