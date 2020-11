Le moteur a une puissance de 121 chevaux

Permet de choisir une boîte de vitesses manuelle ou automatique

Le Mazda CX-3 2021 est la mise à jour du SUV compact de la marque japonaise, qui est désormais proposé exclusivement avec le moteur à essence Skyactiv-G de 121 chevaux. Il est permis, oui, de choisir entre une transmission manuelle ou une automatique. En Espagne, il est disponible à partir de 21 895 euros.



Le nouveau Mazda CX-3 2021 est une nouvelle mise à jour de SUV compact de la marque japonaise, qui est liée à la Mazda2, et non à la Mazda3 comme son nom l’indique. De cette manière, parmi ses rivaux se trouvent des unités telles que la Peugeot 2008, la Renault Captur ou le Nissan Juke.

MAZDA CX-3 2021: EXTÉRIEUR

Le Mazda CX-3 2021 mesure 4,27 mètres de long, 1,76 mètre de large et 1,53 mètre de haut, avec un empattement de 2,57 mètres et un poids à vide minimum de 1254 ou 1270 kilos en selon que la transmission est manuelle ou automatique respectivement.

Le porte-à-faux avant mesure 91 centimètres, tandis que l’arrière est de 79,5 centimètres. La voie avant – 1525 millimètres – est cinq millimètres plus large que l’arrière – 1520. La garde au sol est de 15,5 centimètres. Le coffre a une capacité de 350 litres; 1 260 lorsque les sièges arrière sont rabattus.

Le grill de Mazda CX-3 2021 Il comporte des doubles lattes d’épaisseur différente, seule la partie supérieure interrompue par le logo de la marque. Sur ses côtés se trouvent les optiques, qui sont fixées à la calandre par un détail chromé qui l’entoure également.

Il y a des accents noirs brillants, tels que les lunettes de phare antibrouillard, les garnitures de pilier et certaines garnitures.

L’arrière se caractérise par la présence d’un petit becquet sur le toit et par des optiques qui à l’extérieur ont une signature lumineuse arrondie. Le logo du fabricant réapparaît au centre du portail.

Mazda annonce la présence de nouvelles jantes en alliage de 18 pouces.

Une nouvelle couleur a été ajoutée Gris Polymétal pour la carrosserie et offre la possibilité d’acquérir une édition spéciale «100 Anniversary» avec des détails noirs brillants situés sur les boîtiers de rétroviseurs, sur la calandre avant et sur les montants.

MAZDA CX-3 2021: INTÉRIEUR

L’intérieur de la Mazda CX-3 2021 offre des sièges améliorés pour le conducteur et le passager. Sa conception se concentre sur la capacité des personnes à maintenir l’équilibre lors de la marche, de manière à ce que le bassin soit maintenu en position verticale pour obtenir la courbe naturelle de la colonne vertébrale. Ainsi la tête reste stable et gagne en confort.

Annonce de la mise à niveau du système multimédia MZD Connect lors de l’ajout DAB +, Apple CarPlay Oui Android Auto en série. Apple CarPlay, en fait, peut être utilisé sans connecter le Smartphone avec un câble. L’écran est de 7 pouces.

Le rétroviseur anti-éblouissement est désormais de série.

Mazda propose trois combinaisons de couleurs pour l’intérieur. Le premier propose le gris comme base avec des sièges en cuir noir ou blanc. Le second a également choisi le gris pour le combiner cette fois avec des sièges en cuir synthétique noir. Enfin, il y a le mélange qui offre comme base la couleur noire et les sièges avec revêtement en tissu de la même couleur.

Il existe également une édition spéciale avec des sièges en cuir blanc et un revêtement beige au centre des sièges, une couleur que l’on peut également voir sur le tableau de bord et sur les panneaux de porte.

Le coffre de la Mazda CX-3 2021 C’est exactement la même chose que la version précédente, de telle sorte qu’elle offre un volume de chargement compris entre 350 et 1260 litres.

MAZDA CX-3 2021: ÉQUIPEMENT

Le cadre technologique de Mazda CX-3 2021 c’est assez large. Il a la i-Activsense, c’est-à-dire l’ensemble des aides à la conduite et des systèmes de sécurité de la marque. le Assistance avancée de frein intelligent Ville, qui détecte désormais mieux les piétons même la nuit. Grâce à une caméra, il reconnaît ces véhicules et d’autres afin d’éviter les collisions ou d’atténuer leurs conséquences. Les véhicules sont détectés entre 4 et 80 kilomètres / heure, tandis que les piétons sont entre 10 et 80 kilomètres.

Mazda annonce un réajustement de la fonction de phares automatiques pour s’allumer plus tôt ou plus tôt lorsque les conditions deviennent de faible visibilité.

Il peut inclure un moniteur de vue aérienne à 360 degrés qui utilise quatre caméras situées à l’avant, à l’arrière et sur le côté de la voiture. De plus, huit capteurs de stationnement lanceront des signaux acoustiques pour éviter les collisions lors du stationnement.

Régulateur de vitesse MRCC combine un radar à ondes millimétriques avec une caméra de détection avant. Cela fonctionne maintenant à partir de 0 kilomètres / heure, et non à partir de 30 comme avant. Vous pouvez suivre la voiture devant même lorsqu’elle démarre à l’arrêt.

Un autre élément intéressant est le Auto Hold, qui est un assistant de démarrage qui empêche la voiture de bouger lorsque vous retirez votre pied du frein pour démarrer.

Mazda annonce également l’arrivée d’un nouveau porte-clés de la main du CX-3 2021.

2021 MAZDA CX-3: MÉCANIQUE

La gamme mécanique du Mazda CX-3 2021 se résume à un seul moteur à essence, le Skyactiv-G de 2,0 litres avec 121 chevaux et 206 Newton mètres. Elle est toujours à traction avant, même si elle permet de choisir entre une transmission manuelle ou automatique, dans les deux cas à six rapports.

La version manuelle a un système de désactivation de cylindre lorsqu’il y a une charge légère sur le moteur ou à des vitesses de croisière. Cela permet une économie de 14% en termes de consommation et d’émissions. 6,2 litres sont certifiés par 100 kilomètres et 140 grammes de CO2 par kilomètre parcouru selon WLTP. L’accélération de 0 à 100 kilomètres / heure s’effectue en 9,1 secondes et atteint 192 kilomètres / heure de vitesse de pointe.

La variante automatique, pour sa part, approuve une dépense de 7,1 litres aux 100 kilomètres et des émissions de 170 grammes de CO2 par kilomètre. Il accélère de 0 à 100 kilomètres / heure en 9,9 secondes et atteint une vitesse de pointe de 187 kilomètres / heure.

MAZDA CX-3 2018: PILOTER DES IMPRESSIONS

Nous avons conduit les versions Diesel et essence – 115 et 121 ch respectivement – du Mazda CX-3 avant sa dernière mise à jour avec traction avant et transmission manuelle sur les autoroutes et les routes de montagne, où on a aimé son comportement dynamique, ses virages et le réglage de sa suspension. Bien que ce soit un peu rugueux sur des surfaces cahoteuses ou lors du passage sur un ralentisseur, il contient très bien le balancement possible du corps et transmet une sensation de conduite plus proche de celle d’un tourisme conventionnel que de celle d’un SUV.

Compte tenu de la nature atmosphérique du moteur à essence, sa poussée n’est pas très forte, bien que de quoi déplacer ses 1200 kilos de poids avec agilité. Pour sa part, le nouveau moteur diesel de 115 chevaux nous a surpris pour sa grande force des basses révolutions; pas pour rien annonce 270 Newton mètre de couple à partir de 1600 tours.

© Rafael Alonso

Après un voyage de plus de 150 kilomètres sur des routes de montagne à un rythme agile, le CX-3 essence de 121 chevaux a montré une consommation moyenne de 8,2 litres pour 100 kilomètres, soit deux litres de plus que ce qu’annonce la marque, mais pas de consommation excessive compte tenu des caractéristiques du type de route et du type de conduite effectué. Dans un parcours de 75 kilomètres, qui combine route de montagne et autoroute, la consommation moyenne du diesel de 115 chevaux était de 6,1 litres; 1,7 litre de plus qu’homologué dans le nouveau cycle WLTP, en théorie plus proche de la réalité que l’ancien cycle NEDC.

Nous avons également été positivement surpris par la nouvelle insonorisation du CX-3, qui filtre très bien les bruits aérodynamiques et de roulement. Le niveau sonore du moteur Diesel est un peu plus élevé que celui de l’essence, mais ce n’est en aucun cas gênant. Le régulateur de vitesse est facile à utiliser à partir des boutons sur le volant et l’avertissement du changement de voie involontaire n’est pas particulièrement gênant, bien qu’il puisse être facilement déconnecté si vous le souhaitez.

MAZDA CX-3 2021: PRIX

La Mazda CX-3 2021 est disponible en Espagne à partir de 21 895 avec transmission manuelle ou à partir de 25645 avec transmission automatique.

TERMINER TRANSMISSION PRIX Manuel d’origine 21.895 € Manuel Evolution 22.695 € Manuel Evolution Design 23.695 € Manuel Zenith 24.195 € Manuel Zenith Safety 25.445 € Manuel 100 Anniversaire 29.095 € Evolution Design Automatique 25645 € Zenith Automatique 26.145 € Zenith Safety Automatique 27.395 €

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 11/10/2020 Gamme de prix complète. 27/10/2020 Mazda annonce des modifications au CX-3 2021. 14/07/2020 Mazda met à jour le moteur et l’équipement à essence de 121 chevaux du CX-3. 20/09/2018 Nous avons testé le Mazda CX-3 2018.

