La prochaine génération de Mazda2, prévue pour 2022, sera dérivée de la Toyota Yaris. C’est ce que souligne le magazine britannique Autocar, qui indique que le constructeur japonais adoptera la technologie hybride pour réduire ses émissions et ainsi éviter – ou du moins minimiser – les sanctions de l’Union européenne.



Dans la présentation de ses résultats financiers, les responsables de Mazda ont présenté un plan de collaboration avec d’autres entreprises automobiles. Ce plan comprend «un modèle basé sur le système hybride de Toyota» qui arrivera en Europe dans les années à venir.

Les deux constructeurs ont convenu que la nouvelle Mazda2 serait produite dans une usine française qui assemble actuellement la Toyota Yaris. Les deux modèles seraient pratiquement identiques.

Toyota entretient une collaboration similaire avec Suzuki, dont Swace et Across dérivent respectivement de la Corolla et du RAV4.

Mazda et Toyota collaborent techniquement à l’électrification des véhicules, un aspect dans lequel le premier est désavantagé par rapport aux autres acteurs du marché. En fait, elle investit toujours massivement dans le développement de moteurs thermiques plus efficaces.

La nouvelle Mazda2 remplacerait la quatrième génération, arrivée sur le marché en 2015 et disponible en Espagne à partir de 19 000 euros. Son moteur est un Skyactiv-G de 1,5 litre avec 90 chevaux et un système hybride doux qui lui permet d’accéder au label Eco.

“Nous poursuivons notre approche multi-solutions, offrant des solutions adaptées pour répondre aux besoins de puissance et d’unicité des clients dans chaque pays et région”, a déclaré Mazda dans un communiqué en réponse à ces informations.

“En tant que l’une des multiples solutions, nous avons conclu que le système hybride de Toyota est la solution optimale pour répondre aux besoins et aux exigences de chaque région.”

“Cette collaboration est le fruit de discussions basées sur la collaboration entre Toyota et Mazda pour utiliser les ressources de chaque entreprise de manière efficace et respectueuse avec la marque et l’indépendance de chaque constructeur.”

