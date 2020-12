Le pilote russe partagera une équipe avec le fils du Kaiser, Mick

Les deux pilotes F2 feront leurs débuts l’année prochaine en Formule 1

Nikita Mazepin, futur pilote de Haas en 2021, a affirmé que son idole d’enfance était Michael Schumacher, père de son futur coéquipier dans la catégorie reine. De plus, le Russe a admis qu’il aimerait porter le numéro 99, actuellement en possession d’Antonio Giovinazzi.



Mazepin a parlé pour la première fois de certains aspects qui l’entoureront l’année prochaine lorsqu’il débutera, avec l’approbation préalable de Haas après ses récents incidents publics, à ses débuts en Formule 1. Parmi eux, il affirme que le père de Mick Schumacher – futur coéquipier – était son idole comme un enfant.

“J’ai toujours admiré Michael Schumacher. Le premier casque que mon père m’a donné était une réplique de celui de Michael. Ensuite, bien sûr, j’ai grandi et à partir de 12 ans, je n’admirais personne en particulier, sauf les autres pilotes qui participaient à la compétition. mon propre championnat et ils ont eu une belle saison », a cité Mazepin dans des mots publiés par le médium italien Formula Passion.

Malgré le fait que Haas ait clôturé la saison 2020 comme étant sans doute la pire voiture de la grille, le pilote russe n’est pas rebuté par la situation et pense que son passage dans la catégorie reine sera de toute façon passionnant.

“La transition vers la Formule 1 sera passionnante quelle que soit la compétitivité de la voiture. A ce stade de la pré-saison, je pense qu’il n’est pas pertinent de débattre si la voiture est bonne ou pas. Evidemment je suis conscient que l’équipe a connu une année difficile, mais Mon objectif est de bien préparer la F1. La voiture sera très différente de ce à quoi je suis habitué. De plus, le calendrier sera aussi beaucoup plus long. Ce sont les défis qui m’attendent et je dois me concentrer sur les surmonter », a-t-il ajouté.

Curieusement, MAzepin a toujours été fan de porter le numéro 99 dans ses formules de compétition, ce qui ne sera pas possible en Formule 1, puisqu’il est utilisé par Antonio Giovinazzi: “Oui, c’est vrai. J’ai presque toujours utilisé ce numéro si je le pouvais. «Je voudrais l’utiliser, mais je comprends que ce ne sera pas possible car après tout, Antonio est déjà là pour« l’occuper ».« Je chercherai donc des options alternatives dans un proche avenir », a-t-il conclu.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard