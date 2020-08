Nikita Mazepin s’est vu infliger une pénalité de cinq places avec sursis sur la grille pour avoir causé un incident «potentiellement dangereux» à la suite de la course de Formule 2 d’aujourd’hui.

Les commissaires sportifs ont jugé que Mazepin roulait trop vite dans la zone du parc fermé après la course, frappant le tableau de la deuxième place. La planche est tombée au sol près de Yuki Tsunoda, qui a remporté la victoire de son rival après que Mazepin se soit vu infliger une pénalité de cinq secondes pour avoir forcé Tsunoda à quitter la piste.

La pénalité de Mazepin étant suspendue, elle ne sera appliquée que s’il commet une nouvelle transgression.

Mazepin a également fait l’objet d’une enquête sur son départ des stands suite à son arrêt obligatoire pendant la course. Les commissaires ont noté qu’il «aurait conduit une voiture d’une manière qui pourrait être jugée potentiellement dangereuse pour les autres conducteurs ou toute autre personne» en conduisant «à proximité du personnel de l’équipe Trident». Il a reçu une réprimande pour l’incident.

Les pilotes MP, qui sont entrés en collision à Blanchimont pendant la course, ont également été pénalisés. Nobuharu Matsushita a été tenu pour responsable de sa collision de fin de course avec Felipe Drugovich, et s’est vu décrocher une grille de trois places pour la course de sprint de dimanche.

Drugovich a été disqualifié de la course pour un autre incident. Il a été constaté qu’il avait effectué son arrêt aux stands obligatoire dans le dernier tour, en violation des règles. Les deux pilotes prendront le départ de la course de demain à partir de la dernière ligne de la grille.

Marcus Armstrong a reçu une pénalité de cinq secondes pour avoir quitté la piste au dernier virage et avoir pris l’avantage en dépassant Jack Aitken. Le penalty d’Armstrong le fait passer de la 13e à la 15e place, faisant la promotion d’Aitken et de Marino Sato.

