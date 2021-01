Il prévoit que sa relation avec l’Allemand chez Haas sera strictement professionnelle

Il assure que le nom de famille Schumacher générera plus de puissance et de pression à Mick

Les deux confirmeront le premier duo de recrues en F1 depuis Wehrlein-Haryanto en 2016.

Nikita Mazepin a déclaré que lui et Mick Schumacher ne sont pas amis ni à l’intérieur ni à l’extérieur du paddock. Le Russe indique clairement qu’ils sont tous les deux de vieilles connaissances de kart et rien d’autre, et que leur relation en tant que coéquipiers cette saison à Haas sera donc strictement professionnelle.



Mazepin et Schumacher feront leurs débuts en Formule 1 en tant que coéquipiers à Haas en 2021. Les deux arrivent de Formule 2 après une année 2020 très solide dans la catégorie, dans laquelle l’Allemand est sorti champion, tandis que le Russe est entré entre les top cinq grâce à des victoires sur des pistes légendaires comme Silverstone et Mugello.

Bien sûr, malgré un chemin assez similaire pour atteindre l’élite, Mazepin indique clairement que lui et Mick ne sont pas amis, comme beaucoup de vieilles connaissances du monde du karting, où en 2014 ils étaient coéquipiers.

“Nous ne sommes pas amis, comme beaucoup de vieilles connaissances, nous avons déjà couru ensemble en karts”, a reconnu Mazepin dans une interview pour la chaîne russe Match TV.

D’un autre côté, il assure qu’il se fiche que son coéquipier porte le nom de famille Schumacher. Bien sûr, il est clair qu’être le fils d’un sept fois champion du monde donnera à Mick plus de pouvoir au sein de l’équipe, mais il sera également plus sous pression. Mazepin se consacrera à faire son travail sur la piste et à aider Haas autant que possible dans une 2021 qui semble difficile pour eux.

“Pour être honnête, je me fiche de son nom de famille. Pour le nom de famille, il a peut-être plus de puissance, mais aussi plus de pression. Bien sûr, quand j’abaisse la visière et que je participe à la compétition, je ne pense pas à ces choses de toute façon”, a expliqué Mazepin pour conclure.

Mazepin et Schumacher formeront un duo de recrues en 2021, ce qui est inhabituel en Formule 1 car les équipes aiment normalement avoir de l’expérience au sein de leur structure. La dernière fois que deux rookies ont partagé une équipe, c’était en 2016 au Manor, avec Pascal Wehrlein et Ryo Haryanto. Bien sûr, ce dernier au milieu de la saison allait être remplacé par une autre recrue, Esteban Ocon.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard