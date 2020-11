McLaren, contrairement à Racing Point, se développera jusqu’à la fin de la saison

Ceux de Woking estiment que ces mises à jour leur permettent de terminer troisième

Le patron de McLaren, Andreas Seidl, a confirmé que son équipe mettra à jour le MCL35 jusqu’à la fin de la saison pour rester en lice pour la troisième place du championnat des constructeurs.



Face à d’autres équipes comme Racing Point, qui ont décidé de se concentrer déjà sur 2021, McLaren choisit d’apporter des mises à jour sur les quatre dernières courses pour rester en lice pour la troisième place du championnat des constructeurs jusqu’à la toute fin.

Ceux de Woking sont à égalité de points avec Racing Point, avec 134, et un seul de Renault, troisième après le Grand Prix d’Imola. Andreas Seidl est conscient du privilège économique de conclure des tiers et ils expriment clairement leur intention de remporter le prix, bien qu’il ne précise pas combien ils alloueront à ces développements.

“Nous prévoyons toujours d’apporter plus de mises à jour aux prochaines courses, ce qui nous aidera probablement à rester dans la lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs. Je ne peux pas dire un pourcentage de développement”, a déclaré Seidl dans un communiqué sur le portail Web des fans de GP. .

McLaren a apporté des améliorations dans les courses récentes, qui étaient difficiles à comprendre au début, mais qui ont maintenant abouti à un pas en avant encourageant.

“La façon dont nous travaillons en équipe m’encourage et me rend optimiste quant à la possibilité de franchir les prochaines étapes, mais nous ne devons pas oublier que nos rivaux sont forts et que nous avons simplement besoin de plus de temps pour franchir les prochaines étapes en équipe”, a ajouté Seidl. pour fermer.

McLaren en profite désormais pour se développer, puisque pour l’année prochaine ses mouvements seront limités à deux par règlement. L’un sera le changement du moteur Mercedes et l’autre, ils le dépenseront sur un nouveau concept aérodynamique pour l’avant de la voiture.

