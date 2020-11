Sa présentation est prévue pour le premier semestre 2021

Il partira de la nouvelle plateforme MCLA et la partie thermique sera pour un V6

McLaren Artura est le nom de la nouvelle voiture de sport hybride que le constructeur Woking prépare pour le premier semestre 2021. On en sait peu sur ce modèle, mais tout indique qu’il sera la base sur laquelle sera construite une nouvelle famille de véhicules électrifiés. haut rendement. Les Sport Series font déjà partie de l’histoire et nous sommes maintenant très proches de savoir ce que l’avenir nous réserve.



L’Artura, qui selon McLaren est “la distillation la plus pure de tout ce que nous avons fait à ce jour”, sera une réalité au cours du premier semestre 2021. Il y a des rumeurs selon lesquelles ce sera un hybride rechargeable et qu’il dépassera 600 chevaux , mais il n’y a pas encore de confirmation officielle.

«Nous avons exploité chaque goutte de notre expertise en ingénierie ultra-légère, de la puissance extrême, de l’électrification et de l’agilité de course dans son ADN pour créer une expérience McLaren unique et intense», lit-on dans un message sur les réseaux sociaux accompagnant la vidéo ci-dessous.

Artura est la distillation la plus pure de tout ce que nous avons fait à ce jour. Nous avons mis chaque goutte de notre expertise en ingénierie ultra-légère, en puissance extrême, en électrification et en agilité de course dans son ADN pour offrir une expérience McLaren d’une intensité unique. #Artura pic.twitter.com/QhlbA30ZKW – McLaren Automotive (@McLarenAuto) 23 novembre 2020

McLaren souligne qu’il s’agira d’un lancement important dans la future stratégie de la marque. En premier lieu, car ce sera le premier exemple à utiliser la nouvelle plate-forme pour voitures électrifiées, connue sous le nom de MCLA ou McLaren Carbon Lightweight Architecture. La particularité de celui-ci est sa légèreté qui, à Woking, expliquent-ils, servira à compenser – au moins partiellement – le poids des batteries. On parle que le poids de la voiture sera d’environ 1500 kilos, un chiffre à prendre en compte après avoir vérifié que, par exemple, la Honda NSX, également électrifiée, passe au-dessus de 1700.

La MCLA a été introduite cet été avec la promesse qu’elle servirait à répondre et à compléter la transition vers des supercars entièrement électrifiées, il est donc facile d’imaginer qu’elle sera la base d’une nouvelle famille de véhicules. En fait, le courant Série Sport Ils «mourront» cette année à la fin de la production de la série limitée McLaren 620R.

Unités expérimentales McLaren Artura

Et qu’en est-il des performances? McLaren se réfère à sa nouvelle voiture de sport comme “hybride haute performance. “Il combinera un moteur essence V6 avec un mode de conduite 100% électrique. On parle d’une puissance totale de plus de 600 chevaux et d’une autonomie électrique d’environ 32 kilomètres. La capacité de la batterie est inconnue, mais avec ce chiffre en Espagne n’aurait droit qu’à Label écologique.

Cette estimation de puissance n’est pas une surprise, puisque Woking a déjà déclaré que ce nouvel hybride se situerait entre la McLaren GT et la McLaren 720S. Autrement dit, il aura entre 620 et 720 chevaux. “Cette nouvelle supercar est le fruit de tout ce que nous avons appris chez McLaren”, a expliqué Mike Flewitt, PDG de McLaren Automotive. “C’est un nouveau type de McLaren pour une nouvelle ère, une voiture de conduite extraordinaire avec un rythme électrisant et une autonomie électrique suffisante pour couvrir la plupart des trajets urbains. Pour nous, cette nouvelle McLaren est une véritable supercar de nouvelle génération. ”

Nous aurons plus de nouvelles dans les mois à venir.

Date Actualisation 23/11/2020 Confirmation de votre raison sociale. 26/10/2020 Premiers détails du nouveau modèle.

