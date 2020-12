Sainz et son dernier GP avec McLaren: “Ce sera un week-end émouvant”

Norris: “Nous allons essayer de terminer la saison en beauté”

Carlos Sainz assure que son dernier Grand Prix avec McLaren sera émouvant. L’équipe, quatrième du championnat des constructeurs, a encore un avantage à Abu Dhabi pour décrocher le bronze cette saison.



Carlos Sainz (7e de la Coupe du monde):

“Ce sera ma dernière course pour McLaren après une fantastique course de deux ans. Ce sera un week-end émouvant, mais nous devons courir en premier. Je ferai pression pour tout le monde dans l’équipe alors que nous aborderons ensemble la dernière épreuve de la saison.”

«Alors que nous approchons de la dernière course de la saison 2020, nous allons au week-end d’Abu Dhabi la tête haute. Nous nous sommes battus pour être là où nous en sommes à ce stade de l’année et vous pouvez être sûr que nous continuerons. se battre jusqu’au bout pour obtenir le meilleur résultat possible. ”

“Nous avons eu de bonnes batailles à Abu Dhabi la saison dernière et nous espérons pouvoir faire de même cette année.”

Lando Norris (9e de la Coupe du monde):

«Après une course difficile sur le circuit extérieur de Bahreïn, nous allons à Abu Dhabi et nous voulons terminer la saison solidement. Je pense que nous pouvons être très fiers de ce que nous avons accompli en équipe cette année, surtout si nous considérons ce que Cela a été bouleversé. Nous avons surmonté nos difficultés ensemble, en équipe, et nous avons aussi passé de très bons moments. ”

“J’ai l’impression d’avoir fait de grands progrès individuels et je pense que c’est quelque chose que je cherche à faire progresser alors que nous terminons la saison et que nous nous dirigeons vers 2021.”

“Le circuit de Yas Marina est l’une de ces pistes qui demande du courage en matière de dépassement. Les fortes zones de freinage sont les meilleurs endroits pour dépasser, donc réussir dans ces zones sera crucial pour une bonne course. Nous donnerons la dernière poussée et nous allons essayer de terminer la saison en beauté. ”

“Pour finir, c’est la dernière carrière de Carlos avec moi en tant que coéquipier. J’ai beaucoup appris de lui ces deux dernières années et je suis sûr qu’il a aussi appris un peu de moi. Nous allons pousser ensemble pour que l’équipe soit au drapeau. à damier et j’ai hâte de le combattre sur la piste l’année prochaine. ”

Andreas Seidl, chef d’équipe:

«Alors que nous nous dirigeons vers la fin d’une saison remarquable, nous allons tout donner pour terminer l’année en tête et rentrer chez nous avec de bons points finaux pour 2020. Cette année a été une histoire de plusieurs épisodes dans laquelle, en équipe, , nous avons traversé ensemble. ”

“Être dans la position dans laquelle nous nous trouvons à ce stade de l’année est un véritable exploit et une preuve des progrès que nous avons réalisés en tant qu’équipe. Si lors des tests de pré-saison de Barcelone, ils nous avaient dit que nous en serions là avec une seule course à faire, Je pense que toute l’équipe en aurait été très heureuse et fière. »

“Cela dit, nous sommes toujours dans le combat et nous allons continuer à pousser aussi fort que possible pour un bon résultat au Grand Prix d’Abu Dhabi.”

“Je tiens à féliciter la Formule 1, la FIA et les équipes pour l’organisation de cette saison. Etre le premier sport international à reprendre pendant une pandémie mondiale n’est pas un après-midi facile, surtout dans cette catégorie, où nous dépendons des déplacements et de la logistique. “.

“Les mesures qui ont été prises pour protéger la F1 et les communautés dans lesquelles nous sommes en compétition ont fonctionné sans faille et nous ont permis de concourir à nouveau tout en minimisant considérablement les risques.”

“En terminant, je voudrais rendre hommage à Carlos pour sa dernière course avec McLaren. Avec Lando, il a eu un impact incroyable sur notre équipe au cours des deux dernières années et nous a aidés à continuer.”

“Ce fut un plaisir de travailler avec lui et tout le monde chez McLaren lui souhaite le meilleur pour 2021. Mais avant cela, j’ai hâte de disputer cette dernière course avec lui à Abu Dhabi. En tant qu’équipe, nous allons nous battre jusqu’à ce que nous franchissions la ligne d’arrivée et Nous savons que Carlos donnera tout. ”

“Pour la dernière fois en 2020, nous allons à nouveau concourir, nous allons nous concentrer sur nous-mêmes mais nous allons être prêts à saisir toute opportunité qui se présente à nous. Je suis sûr que ce sera une finition passionnante.”

