Sainz: “Quoi qu’il arrive, vous devez continuer à pousser et croire en ce que vous faites”

Norris: “J’ai hâte de retrouver Carlos sur la piste l’année prochaine”

McLaren a terminé la saison de la meilleure façon possible, avec la troisième place du championnat des constructeurs, ce qu’elle n’avait pas réalisé depuis 2012. L’équipe a fait une belle course dans le Grand Prix d’Abu Dhabi et Carlos Sainz, qui dit au revoir à McLaren, a terminé sixième du championnat du monde des pilotes.



Carlos Sainz (6ème):

“Une belle journée pour toute l’équipe. Je pense que nous avons réussi à avoir un week-end assez solide du début à la fin. Nous avons réussi à rester concentrés, solides et à remporter cette troisième position du Championnat avec une course très bien exécutée de la part. de tous”.

“Pour ma part, ce n’était pas la course la plus excitante. C’était propre, j’ai fait quelques mouvements au milieu de la course et j’ai réussi à terminer sixième, très heureux. Je suis également très heureux de terminer sixième du Championnat pour la deuxième fois. avec McLaren. Je pense que les sept ou huit dernières courses de l’année, où les choses ont été plus à notre façon, j’ai pu montrer le rythme que nous avons eu tout au long de la saison. Pour moi, cela montre juste que quoi qu’il arrive, vous devez continuer à pousser et croire en ce que vous faites. ”

“Je ne peux pas être plus reconnaissant à chacun des membres de cette équipe pour ces deux belles années, à la fois sur la piste et à l’usine. J’ai le meilleur des souvenirs. Ce fut un honneur d’aider l’équipe autant que j’ai pu et rapprochez McLaren de chez vous. J’ai hâte de vous battre l’année prochaine! Je vous souhaite tout le meilleur. ”

Lando Norris (5ème):

«C’était pratiquement la journée parfaite! J’ai pris un bon départ et nous avons fait tout ce que nous avions à faire en équipe. Nous l’avons parfaitement exécuté, la voiture de sécurité et les arrêts, nous avons très bien géré les pneus. Troisième place avec l’équipe. C’est incroyable et c’est le moyen idéal de terminer cette saison, je ne pourrais pas être plus heureux! ”

«Merci aux gars et aux filles de McLaren pour leur travail acharné tout au long de la saison, vous avez fait un travail incroyable tout au long de l’année et ce résultat est pour nous. Et enfin, bonne chance à Carlos pour l’avenir. J’ai hâte de le revoir sur la piste l’année prochaine, peut-être aussi sur le terrain de golf. ”

Andreas Seidl, chef d’équipe:

“Nous l’avons fait! Troisième du championnat des constructeurs. Félicitations à toute l’équipe, ici à Abu Dhabi et à l’usine du McLaren Technology Center. Nos pilotes, ainsi que nos collègues de Renault, ont bien résisté à la pression. d’avoir un week-end propre et d’excellentes performances qui nous ont aidés à surpasser nos rivaux. Quel résultat exceptionnel à la fin d’une saison très difficile et difficile. ”

«Je suis très fier de faire partie de l’équipe McLaren aujourd’hui. Nous demandons à beaucoup de nos gens cette année, au milieu de la pandémie et de l’incertitude, tout le monde est resté concentré sur le travail qu’ils avaient entre les mains. L’équipe de l’usine s’est développée. la voiture tout au long de la saison avec des mises à jour continues et sur la piste, nous continuons à améliorer l’exécution de nos week-ends de course. ”

«Pour l’avenir, nos résultats de cette saison, associés à nos nouvelles financières d’aujourd’hui, fournissent une base stable sur laquelle bâtir notre objectif de revenir à l’avant-garde de la Formule 1. En même temps, nous sommes réalistes et continuerons notre chemin. Nous avons a eu beaucoup d’aide cette année: le soutien de nos fans et de nos partenaires a été crucial, tout comme le travail de la FIA et de la Formule 1 pour nous assurer que nous puissions avoir une saison complète et sûre. Nous les remercions tous. ” .

“Je voudrais également remercier nos pilotes, ils ont tous deux fait un excellent travail cette année. Nous espérons avoir Lando à bord à l’avenir et Carlos repart avec nos meilleurs vœux pour son prochain chapitre en Formule 1. Aussi un grand merci à Renault pour son grand soutien ces trois dernières années. ”

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard