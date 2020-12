Sainz: “Je n’ai pas pu faire mon meilleur tour en Q3”

Norris: “J’avais l’impression d’avoir cloué le tour”

McLaren a connu une bonne journée samedi au GP d’Abu Dhabi F1 2020. L’équipe Woking a confirmé les bons sentiments des essais libres avec une quatrième place louable de Lando Norris et une sixième place de Carlos Sainz. Le Britannique souligne qu’il a “cloué” le tour, tandis que le madrilène se lamente de ne pas avoir réalisé son meilleur tour en Q3. L’équipe est optimiste quant à ses options pour la course de demain.



Carlos Sainz (6ème):

“Une très bonne journée pour l’équipe. Je pense que l’essentiel est que nous avons réussi à placer les deux voitures dans le top six avec des stratégies de division. J’ai commencé fort, en utilisant un seul train de pneus pour arriver en Q2. J’avais un bon feeling hier. sur le pneu moyen et je voulais essayer en Q2, et j’ai réussi à faire un tour solide pour entrer en Q3 sur ce composé. Malheureusement, je n’ai pas été en mesure de faire mon meilleur tour dans la dernière manche de Q3. Un peu de surchauffe dans le essieu arrière et quelques erreurs de mon côté m’ont empêché de me qualifier plus haut. Je voulais obtenir le meilleur résultat possible lors de ma dernière séance de qualification avec l’équipe et j’ai peut-être poussé trop fort. C’est dommage, mais dans l’ensemble je suis content avec ce que nous avons fait en Q1 et Q2 sur des pneus moyens, ce qui nous met dans une bonne position pour demain.J’ai hâte de me battre pour McLaren une dernière fois et j’espère ramener à la maison un bon résultat. Allons-y! “.

Lando Norris (4e):

“Très heureux, je pense que j’ai fait du très bon travail. Je me sentais très à l’aise dans la voiture et j’avais l’impression d’avoir cloué le tour dans cette dernière manche. J’ai définitivement fait un autre pas en avant en Q3. Nous devançons certains pilotes de ceux que nous ne nous attendions pas à surmonter, donc c’était un excellent travail pour l’équipe sur piste et en usine de nous amener à cette position. Demain je sors avec les doux et certains autour de moi seront au milieu, donc je pense que ce sera une course Ce sera probablement assez difficile sur le premier relais, mais partir de la deuxième ligne nous donne une grande chance de marquer des points. Nous avons eu un bon rythme aujourd’hui et nous ferons de notre mieux pour le faire demain. ”

Andreas Seidl, chef d’équipe:

“Félicitations à toute l’équipe, aussi bien aux pilotes qu’à nos collègues Renault pour l’une des meilleures séances de qualification que nous ayons eues cette année. Aujourd’hui, le plan était clair, il s’est bien exécuté dans le garage et les pilotes ont pu le faire. Carlos a fait un excellent travail en Q2 avec des pneus moyens, ce qui lui donnera une légère avance demain, et Lando a fait un brillant dernier tour en Q3 pour terminer quatrième. La voiture a été compétitive lors des essais et l’équipe a su l’améliorer pas à pas. Nous ne nous laisserons pas emporter par un bon samedi, car les points sont distribués demain. Nous nous concentrerons sur la préparation de cette dernière course de 2020 de la même manière que nous nous préparons pour le précédent 16 “.

