McLaren arrive à Bahreïn à seulement cinq points de Racing Point et sait que chaque point est clé dans la lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs. Les pilotes sont déterminés à aider leur équipe et l’équipe prépare déjà les meilleures armes pour la bataille finale.



Carlos Sainz (7e de la Coupe du monde):

“Quelle belle remontée nous avons eue en Turquie et surtout: nous avons obtenu des points clés pour l’équipe. La cohérence est la clé pour les trois dernières courses. Nous voulons marquer le plus possible et nous allons nous battre au drapeau à damier à Abu Dhabi.”

“Mais d’abord, nous avons deux courses à Bahreïn, donc ce sera un triplé final intense. Ce n’est pas une tâche facile après un calendrier aussi serré cette année, mais en tant qu’équipe, nous sommes préparés et prêts à courir. Bahreïn est une piste que j’ai toujours appréciée. et je veux exécuter les deux morceaux, allons-y! “”.

Lando Norris (8e de la Coupe du monde):

“Nous avons commencé la saison comme nous l’avons commencé, avec un triplé, et j’ai hâte de retrouver le rythme des courses consécutives. Ce sera certainement un défi difficile, car nous n’avons pas eu de triplé depuis longtemps, mais nous allons tout donner. La Turquie a montré que nous sommes toujours dans le combat et que tout peut arriver. Nous devons juste faire en sorte que chaque séance compte et surtout, nous concentrer sur nous-mêmes. ”

“Le circuit de Bahreïn crée normalement une compétition roue à roue avec de nombreuses opportunités de dépassement, en particulier avec trois zones DRS. Pour revenir à l’année dernière, Bahreïn a été l’une de mes meilleures courses et c’est là que j’ai marqué mes premiers points en Formule 1. J’espère que nous le pouvons. continuez d’ajouter des points importants ce week-end et commencez le triplé en force “.

Andreas Seidl, responsable d’équipe, cadre:

“Nous allons à Bahreïn cette semaine pour commencer avec le triplé alors que la saison commence à se terminer. Nous avons trois courses qui seront très excitantes et stimulantes, dont deux à Bahreïn (une place très spéciale pour McLaren et une course à domicile) suivies d’un Grand Prix ​​final à Abu Dhabi “.

“Si nous regardons en arrière au début de la saison, nous savons à quoi nous attendre car nous avons déjà eu trois triplés derrière nous. Bien sûr, les exigences et les défis liés à ce format intense resteront les mêmes et en tant qu’équipe, nous sommes prêts pour la tâche qui nous attend. “.

“Nous savons à quel point nos concurrents sont forts, nous allons donc nous concentrer sur tirer le meilleur parti de la voiture, contrôler la fiabilité, tirer le meilleur parti de toute opportunité et continuer à marquer des points importants.”

