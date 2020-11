Sainz: “Le plus important est que Grosjean va bien”

Norris: “La première bonne course que nous ayons eue depuis longtemps”

McLaren quitte le GP de Bahreïn très renforcé avec 22 points qui portent l’équipe à la troisième place du championnat des constructeurs. Une incroyable remontée de Carlos Sainz de la 15e à la cinquième place et une quatrième place de Lando Norris ont permis à l’équipe de Woking de se mettre en jeu avec deux courses pour aller à la fin de la saison.



Carlos Sainz (5ème):

“Tout d’abord, le plus important est que Grosjean va bien. Cela a été un immense soulagement de le voir sortir de la voiture après un accident aussi effrayant. Je pense que c’est le rappel le plus dur de la dangerosité du sport automobile. Malgré les incroyables mesures de sécurité dont nous disposons aujourd’hui, nos vies sont toujours en danger alors que nous pilotons ces bêtes chaque week-end. Cela doit être respecté. ”

«Sur un plan plus positif, ce qui s’est passé aujourd’hui met en évidence le grand travail de la FIA et de la Formule 1 en collaboration avec les équipes pour rendre les voitures plus sûres chaque année. Je pense que personne n’ose critiquer le halo, par exemple, après ce que nous avons vu aujourd’hui. Enfin, je tiens à souligner le travail des commissaires et des membres de notre équipe. Ils ne conduisent peut-être pas la voiture, mais ils sont tout aussi exposés aux risques et sont essentiels pour nous protéger. ”

«Pour ma part, une autre belle remontée de la 15e à la 5e. J’ai réussi à faire un premier passage très solide sur le soft. J’ai dépassé beaucoup de monde mais en même temps j’ai réussi le pneu. Le deuxième relais avec le médium était également très bon. et j’ai pu passer les deux Renault et combler l’écart avec Lando. C’était une très bonne course et nous avons obtenu de très bons points qui seront cruciaux pour le championnat des constructeurs. ”

Lando Norris (4e):

“Tout d’abord, je suis heureux de voir que Romain n’a pas eu de blessures graves. C’était formidable de le voir sortir de la voiture et cela montre à quel point le sport est devenu sûr grâce au travail de la FIA et de la F1 avec les équipes. Une fois de plus, le halo a prouvé qu’il sauvait des vies et je suis sûr que nous apprendrons encore plus de cet accident. Le courage des stadiers et des membres de l’équipe médicale a également été incroyable. ”

“D’un autre côté, une autre bonne course! La première fois que nous en avons une comme celle-ci depuis longtemps. Je pense que tout s’est presque parfaitement déroulé pour nous. Les deux départs ont été bons et ils nous ont mis devant la Renault. Ça a vraiment été tout! Il n’y en a pas eu beaucoup plus. Je sais qu’il y a eu beaucoup d’action, mais je pense que nous avions une bonne stratégie et nous avons fait ce que nous devions faire. Ma carrière n’a pas été ennuyeuse, mais elle a été simple et nous nous sommes concentrés dans notre plan. Je suis heureux que cela ait payé. Bons points, quatrième et cinquième … Une bonne rentrée par rapport à hier. ”

Andreas Seidl, chef d’équipe:

“Le plus important dans ce GP de Bahreïn est que Romain et Lance ont pu sortir de leurs accidents. C’est un rappel que nous ne pouvons jamais oublier le risque que prennent nos pilotes à chaque fois qu’ils quittent le garage. La FIA, la F1, les circuits et les commissaires sportifs du monde entier ont fait un excellent travail pour assurer un bon niveau de sécurité. Nous devons garder à l’esprit que le sport ne sera jamais sûr à 100% et continuer à travailler pour l’améliorer. ”

“Bravo aujourd’hui aux pilotes et à toute l’équipe ici sur la piste et à l’usine. De la neuvième et de la 15e sur la grille à la quatrième et la cinquième, ce fut un retour incroyable qui nous a valu 22 points pour le championnat. Ce fut une course bien gérée, avec les bonnes décisions, les bons pneus et la bonne stratégie. Notre objectif pour les deux dernières courses doit être de nous qualifier plus haut. Nous avons hâte de revenir à Sakhir la semaine prochaine sur une piste très différente. ”

