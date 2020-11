Sainz: “Je ne pense pas que quiconque puisse s’arrêter dimanche”

McLaren a passé un bon vendredi à Bahreïn. Ceux de Woking ont montré qu’ils avaient le rythme pour combattre leurs plus proches rivaux ce week-end et attendent avec impatience une course remplie d’action dans laquelle Carlos Sainz a déjà exclu la possibilité de faire un arrêt.



Carlos Sainz (4e / 13e):

“Nous nous attendons à une nouvelle bataille serrée ce week-end avec nos rivaux, mais vous ne pouvez pas dire qui est le plus rapide après le tournage d’aujourd’hui. En termes de dégradation, c’est un week-end spécial, car je ne pense à personne. être capable de faire fonctionner une stratégie à un seul arrêt, donc cela peut être une course intéressante. ”

“Aujourd’hui a été un bon vendredi en général, au cours duquel nous avons fait de nombreux tours en deux séances. Les trois composés ont bien fonctionné et tous les trois pourraient être utilisés en course. J’ai dû interrompre mon tour le plus rapide sur le pneu tendre. à cause d’un drapeau rouge, mais le tour était toujours bon, nous avons donc construit une base solide pour demain. ”

Lando Norris (18e / 7e):

“Ce fut une journée difficile, mais en même temps nous avons obtenu beaucoup de données et beaucoup d’informations pour comprendre le comportement de la voiture. Nous avons rempli tous les plans que nous voulions réaliser. Bien que ce ne soit pas le jour le plus facile, nous avons obtenu de bonnes informations et pour les Essais Libres 3, nous essaierons d’améliorer nos performances afin de progresser vers les qualifications. ”

Andrea Stella, directeur sportif:

“Ce doublé à Bahreïn a commencé par un vendredi chargé d’action. En FP1, nous avons testé des pièces aérodynamiques et aussi les pneus 2021, ainsi qu’une configuration et une compréhension des pneus pour la course. Cette année, les pneus sont un peu plus souples que ceux de 2019, et cela aura clairement un effet sur la stratégie de course pour dimanche. ”

“Nous sommes heureux d’avoir terminé notre programme malgré les interruptions dues aux drapeaux rouges en FP2. Nous avons beaucoup d’informations à analyser pendant la nuit et nous avons besoin que tout se passe bien pour les qualifications et pour la course. Nous devons faire de notre mieux pour additionner. et battez-vous pour les bons points. ”

