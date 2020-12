Sainz: “On ne court jamais sur des circuits comme ça, ça va être intéressant”

Norris: “Nous allons continuer à faire de notre mieux”

L’équipe McLaren veut continuer sa séquence de but, cette fois sans surprise samedi. Les deux pilotes sont conscients des difficultés qu’ils vont rencontrer sur la piste extérieure de Bahreïn, mais ils espèrent profiter pleinement de la situation.



Carlos Sainz (8e de la Coupe du monde):

“L’équipe a réalisé une très bonne performance le week-end dernier et nous avons pu marquer beaucoup de points. Je me suis senti à l’aise dans la voiture à partir de vendredi et nous avons pu répandre ce sentiment tout au long du week-end. Le retour de la La 15e place était super, mais j’attends avec impatience un week-end sans mauvaise surprise de qualification ni événement dangereux, comme celui que nous avons vu avec Romain dimanche. ”

“Le circuit extérieur de Bahreïn n’est pas une piste typique de F1. Bien que nous y ayons déjà couru, nous devons adapter un peu la configuration pour ce nouveau défi. Nous n’avons jamais couru sur des circuits avec des lignes aussi longues et si peu de virages, comme celui-ci. Il sera intéressant de voir comment il se comporte avec les F1, j’espère que ce sera une course cohérente à fond. J’espère que nous pourrons bien nous adapter au défi et commencer le week-end en force. ”

“Je suis très heureux de voir Romain bien et déchargé, mais je suis triste de la nouvelle du positif de Lewis pour le covid-19. Il va nous manquer sur la bonne voie et j’espère qu’il pourra récupérer rapidement.”

Lando Norris (7e de la Coupe du monde):

“Nous allons courir sous les projecteurs une fois de plus à Bahreïn, mais sur une piste complètement nouvelle. La version extérieure sera très différente de ce à quoi nous sommes habitués en F1, mais c’est très excitant. Cela peut être une course très folle avec si peu virages, beaucoup de longues lignes droites et des temps inférieurs à une minute, ce qui assurera une belle course pendant 87 tours. ”

“Nous avons fait une bonne course le week-end dernier, ce qui a montré le travail acharné que tout le monde a fait sur la piste et en usine. Nous avons encore deux courses, donc nous allons continuer à avancer, concentrés sur nous-mêmes et pousser pour obtenir le maximum. “.

“C’est très agréable de voir que Romain se remet bien. Je souhaite également que Lewis se rétablisse rapidement après avoir découvert son positif pour le covid-19. J’espère qu’ils seront tous les deux sur la bonne voie bientôt.”

Andreas Seidl, chef d’équipe:

“C’est la deuxième semaine du triplé et nous sommes toujours à Bahreïn, mais sur une piste totalement différente. Il est important de rester concentré sans le temps de s’emballer, il faut se concentrer sur le circuit extérieur. Il semble qu’il a des caractéristiques très intéressantes qui diffèrent de ce que nous avons eu dans la dernière course, avec des lignes droites rapides et peu de virages. ”

«La courte distance et la vitesse élevée peuvent mettre les tours en moins de 60 secondes, ce à quoi nous ne sommes pas habitués en F1. Cela implique également le défi d’ajuster les réglages pour trouver le niveau optimal d’appuis en course. piste à grande vitesse “.

«Nos priorités restent les mêmes, alors que nous allons aux deux dernières courses de la saison: rester concentré sur nous-mêmes, devoir optimiser les performances des voitures, maîtriser au maximum la fiabilité et profiter de toutes les opportunités possibles. présenter”.

“C’est agréable de voir les messages de Romain et qu’il va bien après son accident de dimanche. Tout le monde chez McLaren souhaite que Lewis se remette rapidement de son positif pour le covid-19.”

