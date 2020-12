Sainz: “On ne peut pas être trop déçu”

Norris: “Nous n’avions pas un bon rythme et je devais juste essayer de rester là où j’étais”

McLaren a terminé avec les deux voitures dans les points, mais l’équipe est déçue du résultat. Carlos Sainz a chassé Lance Stroll dans les derniers tours et est finalement arrivé aux portes du podium. De son côté, Lando Norris a fait une belle remontée en fin de grille, mais il n’avait pas de rythme pour se battre dans la zone médiane.



Carlos Sainz (4e):

“Argh! C’est une quatrième position très frustrante. Le podium était très très serré tout au long du parcours, malheureusement nous n’avons pas pu y arriver. Le départ était évidemment cahoteux et j’ai réussi à rester en troisième position. super fort. Les stratégies ont été serrées et nous avons choisi de faire deux arrêts. ”

«Après la dernière voiture de sécurité, la Mercedes coincée derrière Stroll n’a pas été d’une grande aide et je pense que j’ai perdu un tour de plus. J’ai réussi à le dépasser et à poursuivre Stroll jusqu’au bout, ratant le podium par une petite marge. Je l’ai fait. tout ce que je pouvais arrêter de recevoir. ”

“C’est frustrant, mais en même temps, nous avons été battus par des voitures qui ont eu un peu plus de chance aujourd’hui et aussi celles qui ont été un peu plus rapides tout au long du week-end. Nous ne pouvons pas être trop déçus et nous devons continuer à pousser jusqu’au Dernier drapeau à damier. Félicitations à Checo pour sa première victoire, je pense qu’il la mérite. A Abu Dhabi! ”

Lando Norris (10e):

“La journée a été difficile. Nous avons fait un très bon premier tour et j’ai pris la 10e place dans les premiers virages, ce qui était super, mais après ça c’était extrêmement difficile. Nous n’avions pas un bon rythme et je devais juste essayer de rester là où j’étais, ce qui c’était encore assez bon pour obtenir un point, mais rien de plus. ”

«C’était difficile et nous avons quelques améliorations à apporter la prochaine fois, mais c’était une bonne reprise depuis l’arrière de la grille.

Andreas Seidl, chef d’équipe:

“Ce matin, nous aurions été heureux de prendre les quatrième et dixième positions, mais en dernière analyse, c’est un résultat décevant, nos rivaux du championnat des constructeurs marquant beaucoup de points aujourd’hui. Carlos a mené une belle course et a maximisé tout ce pour quoi il était. nos mains”.

“Lando a réalisé un excellent premier tour et était en mesure de se battre pour de bons points, mais malheureusement, nous n’avons pas pu obtenir les mêmes performances que la voiture de Carlos à cause d’un problème de voiture. C’est quelque chose que nous devons étudier.”

“Merci à toute l’équipe ici sur la piste et à l’usine pour le travail acharné. Il reste encore une course, le week-end prochain à Abu Dhabi. L’équipe, avec nos collègues de Renault, unira ses forces et donnera tout pour terminer la saison en force. ”

