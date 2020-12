Sainz: “Nous avons fait des pas dans la bonne direction depuis hier”

McLaren a connu une qualification frustrante dans le Grand Prix Sakhir F1 2020. Carlos Sainz – satisfait de son résultat, compte tenu des difficultés qu’il a rencontrées – s’est qualifié huitième derrière Renault de Daniel Ricciardo. Moins chanceux a été son coéquipier, Lando Norris, qui a été éliminé en Q2 et partira quinzième demain.



Carlos Sainz (8ème):

“Ce fut une journée difficile pour nous. Je pense que nous avons réussi à sauver la qualification avec une très bonne exécution et une très bonne performance. Ce n’a pas été un week-end facile pour nous, mais nous avons fait des pas dans la bonne direction depuis hier et à Au final, aujourd’hui, nous avons réussi à dépasser certaines voitures qui étaient plus rapides la veille. Nous avons pris de bonnes décisions stratégiques et avons réussi à faire de bons tours. Demain, nous aurons une course difficile, mais nous nous battrons pour conserver la position et saisir toutes les opportunités, comme chaque clé du championnat. ”

Lando Norris (15e):

«C’était une mauvaise qualification à bien des égards et nous devons savoir pourquoi. En Q2, le premier tour était bon, mais le second ne l’était pas. C’était une combinaison d’un mauvais tour et d’une mauvaise décision pour partir à ce moment-là. Nous avons dû aller très lentement pour éviter le trafic, mais comme nous l’avons fait, les pneus ont refroidi et tout s’est mal passé à partir de là. Nous n’avons fait qu’une petite erreur et cela nous a coûté un laissez-passer pour Q3. Demain sera difficile, mais nous ferons de notre mieux pour en ajouter points”.

Andreas Seidl, chef d’équipe:

“Nous avons des sentiments mitigés après les qualifications. L’équipe sur le circuit et les pilotes ont fait un excellent travail pour améliorer la voiture pour la séance d’aujourd’hui, car nous n’étions pas compétitifs hier. Cela nous a permis de nous battre pour une place en Q3. Je veux abandonner. Félicitations à Carlos pour la séance. La huitième position nous donne un avantage pour commencer à nous battre pour les points. Par contre, avec Lando, nous n’avons pas pu boucler un bon tour en Q2 et cela lui a permis de terminer quinzième. Nous espérons que ce sera un Grand Prix avec de nombreuses options stratégiques “.

