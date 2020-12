Sainz: “Nous n’avons pas l’air si forts ce week-end”

Norris: “Nous sommes dans une position difficile pour demain”

McLaren a été l’un des croisements de ce vendredi dans le GP de Sakhir. Ceux de Woking semblent avoir pris du recul ce week-end et doivent trouver une solution pour ne pas perdre la tête dans la lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs ce dimanche. Carlos Sainz et Lando Norris ont également eu des problèmes et perdu du temps de tournage.



Carlos Sainz (13e / 10e):

“Pour être honnête, j’ai été quelque peu surpris par le rythme d’aujourd’hui. Cela ne fait que cinq jours, mais l’ordre a changé et nous ne semblons pas aussi forts que le week-end dernier. De plus, ce vendredi n’a pas été le plus propre. calme pour nous, car nous avons eu des problèmes avec les deux voitures. Ce n’est que vendredi et nous avons encore la nuit pour comprendre comment nous pouvons nous améliorer et revenir plus forts pour demain. Nous pouvons retrouver le rythme que nous semblons avoir perdu, nous sommes déjà dessus “.

Lando Norris (16/17):

“Aujourd’hui n’a pas été une bonne journée pour nous. Nous avons été loin du rythme que nous voulions avoir, donc nous avons du travail à faire pour demain. Pour ma part, ce fut une mauvaise journée pour moi, dans laquelle une erreur a contraints de changer le fond plat de la voiture, et puis un problème avec le bloc moteur, nous avons été laissés de côté pour le reste de la séance, il est clair que ce n’était pas notre meilleure journée, surtout si on regarde les temps que l’on a fait. Nous devions faire demi-tour et nous ne pouvions pas. Nous sommes dans une position difficile pour demain, mais nous travaillerons dur du jour au lendemain pour voir quels changements nous pouvons apporter pour nous améliorer. ”

Andrea Stella, directeur sportif:

«Même endroit, défi complètement différent. Maintenant, nous avons une nouvelle pièce très cahoteuse, où nous avons dû adapter la configuration pour nous y habituer. Nous devons également voir comment les pneus se comportent et trouver le meilleur niveau d’appui à l’époque. Aujourd’hui, les choses ont beaucoup changé en qualifications et nous avons perdu du temps de tournage à cause de quelques problèmes, ce qui est loin d’être idéal. Il semble que nous ayons beaucoup de travail à faire du jour au lendemain pour pouvoir nous qualifier en bonne position pour avoir de bonnes chances de marquer des points dimanche. Ce ne sera pas facile comme d’habitude cette saison, le milieu de terrain est très proche, mais nous ferons tout ce que nous pouvons. ”

